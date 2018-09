UŽ TRETÍKRÁT V KARIÉRE: Slafkovský slávi celkové prvenstvo

Na archívnej snímke Alexander Slafkovský. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Seu d'Urgell 8. septembra (TASR) - Slovenský singlista Alexander Slafkovský sa stal celkovým víťazom Svetového pohára slalomárov na divokej vode. O jeho prvenstve sa rozhodlo už po semifinále, v ktorom mu odpadol jeho najväčší súper Nemec Sideris Tasiadis.Slafkovský postúpil do finále zo 7. miesta po čistej jazde s časom 103,83, Tasiadis obsadil nepostupovú 11. priečku. Rovnako ako on sa do finálovej desiatky nezmestili ďalší traja slovenskí singlisti, zhodne na 12. mieste Matej Beňuš, Michal Martikán a 14. Marko Mirgorodský. Medzi 23 bránkami sa pripisovali penalizácie len zriedka, Beňuš sa o finále pripravil po dotykoch na 21., Mirgorodský na 17-tej.Vo finálovej jazde už mohol Slafkovský pokojne pádlovať s vedomím, že ho o celkové prvenstvo, tretie v kariére (2012, 2017, 2018) s bilanciou 3-2-3, nemôže nikto pripraviť. Slafkovský už štvrtýkrát v nepretržitom rade nechýbal v konečnom poradí SP medzi najlepšími tromi.