Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 26.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Edita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

26. septembra 2026

Mancinimu návrat na taliansku lavičku nevyšiel, po prehre s Belgičanmi však videl aj pozitíva a akceptuje nevôľu fanúšikov


Tagy: Liga národov 2026/2027 Talianska futbalová reprezentácia

Roberto Mancini sa napriek prehre v Lige národov sústredí na pozitíva pred ďalšími zápasmi. Na adresu trénera Roberta Manciniho smerovali fanúšikovia piskot po prehre 0:2 v domácom súboji Ligy ...



Zdieľať
italy_turkey_euro_2020_soccer_59001 3178913cca684e00a1e7f701c3d7878a scaled 676x451 26.9.2026 (SITA.sk) - Roberto Mancini sa napriek prehre v Lige národov sústredí na pozitíva pred ďalšími zápasmi.


Na adresu trénera Roberta Manciniho smerovali fanúšikovia piskot po prehre 0:2 v domácom súboji Ligy národov s Belgickom. Skúsený kouč to prijal ako bežnú súčasť futbalu, no zdôraznil, že v tomto stretnutí videl aj niekoľko pozitív.

Kormidelník, ktorý v lete po troch rokoch opäť prijal vedenie talianskej reprezentácie, čelil po prehre na Olympijskom štadióne v Ríme neľahkej situácii. Taliani začali Ligu národov nevydareným zápasom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Mancini na tlačovej konferencii vyhlásil, že získať si späť priazeň fanúšikov bude náročná úloha, avšak prirovnal to k výstupu na Mount Everest: "Bude to ešte lepšie na konci, keď dosiahnete vrchol. To je úplne normálne, prehráte a fanúšikovia sú sklamaní a nahnevaní, to je súčasť hry."

O góly hostí sa postarali Mika Godts a Dodi Lukebakio, ktorí zabezpečili zaslúžené víťazstvo pri premiére nového trénera Marka van Bommela. Talianov od vyššej prehry zachránil brankár Gianluigi Donnarumma.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pozitívne momenty videl Mancini hlavne v druhej polovici duelu, v ktorej jeho tím ukázal agresivitu. "Môžeme nadviazať na 25 minút z druhého polčasu, keď sme boli veľmi agresívni, získavali odrazené lopty a neinkasovali. To je pre mňa pozitívne. Musíme sa snažiť stratiť menej lôpt, viac ju držať loptu na svojich kopačkách bez zbytočného tlačenia sa vpred, pokiaľ tam nie je priestor," zhodnotil.

Na otázku, či jeho hráči stále pociťujú záťaž po marcovej prehre v baráži o postup na MS 2026 s Bosnou a Hercegovinou, Mancini odpovedal: "Určite nás to trochu ťaží, ale musíme sa s tým vyrovnať a sústrediť sa na pozitíva. Nie je možné meniť minulosť."

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na druhej strane, Van Bommel bol s debutom spokojný. "Som stopercentne šťastný a spokojný, hoci viem, že je priestor na zlepšenie. Mali sme túžbu a intenzitu, ktoré sme videli. Pracovali sme na tomto systéme len tri dni. Nebol to top výkon, ale túžba, intenzita a kontrola v prvom polčase boli skvelé. V druhom polčase sme už nemohli dobre napádať, aj keď sme udržiavali formáciu, brankár Lammens tam mal skvelé zákroky. Po striedaniach sme získali kontrolu späť a Lukebakiov gól potvrdil víťazstvo," poznamenal.

Roberto Mancini je známy predovšetkým ako víťaz ME 2020 s Talianskom a jeho návrat do národného tímu sa považuje za kľúčový krok na oživenie talianskeho futbalu po niekoľkých nepodarených kvalifikáciách na svetové šampionáty.


Zdroj: SITA.sk - Mancinimu návrat na taliansku lavičku nevyšiel, po prehre s Belgičanmi však videl aj pozitíva a akceptuje nevôľu fanúšikov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov 2026/2027 Talianska futbalová reprezentácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Už aj Žilina stratila body, Prešov stále nemá na svojom konte ani jeden. Na čelo tabuľky sa dostal Slovan Bratislava
<< predchádzajúci článok
Víťazný debut Zidana, Francúzi však v Lige národov prišli o zraneného Mbappého

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 