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26. septembra 2026
Mancinimu návrat na taliansku lavičku nevyšiel, po prehre s Belgičanmi však videl aj pozitíva a akceptuje nevôľu fanúšikov
Roberto Mancini sa napriek prehre v Lige národov sústredí na pozitíva pred ďalšími zápasmi. Na adresu trénera Roberta Manciniho smerovali fanúšikovia piskot po prehre 0:2 v domácom súboji Ligy ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Roberto Mancini sa napriek prehre v Lige národov sústredí na pozitíva pred ďalšími zápasmi.
Na adresu trénera Roberta Manciniho smerovali fanúšikovia piskot po prehre 0:2 v domácom súboji Ligy národov s Belgickom. Skúsený kouč to prijal ako bežnú súčasť futbalu, no zdôraznil, že v tomto stretnutí videl aj niekoľko pozitív.
Kormidelník, ktorý v lete po troch rokoch opäť prijal vedenie talianskej reprezentácie, čelil po prehre na Olympijskom štadióne v Ríme neľahkej situácii. Taliani začali Ligu národov nevydareným zápasom.
Mancini na tlačovej konferencii vyhlásil, že získať si späť priazeň fanúšikov bude náročná úloha, avšak prirovnal to k výstupu na Mount Everest: "Bude to ešte lepšie na konci, keď dosiahnete vrchol. To je úplne normálne, prehráte a fanúšikovia sú sklamaní a nahnevaní, to je súčasť hry."
O góly hostí sa postarali Mika Godts a Dodi Lukebakio, ktorí zabezpečili zaslúžené víťazstvo pri premiére nového trénera Marka van Bommela. Talianov od vyššej prehry zachránil brankár Gianluigi Donnarumma.
Pozitívne momenty videl Mancini hlavne v druhej polovici duelu, v ktorej jeho tím ukázal agresivitu. "Môžeme nadviazať na 25 minút z druhého polčasu, keď sme boli veľmi agresívni, získavali odrazené lopty a neinkasovali. To je pre mňa pozitívne. Musíme sa snažiť stratiť menej lôpt, viac ju držať loptu na svojich kopačkách bez zbytočného tlačenia sa vpred, pokiaľ tam nie je priestor," zhodnotil.
Na otázku, či jeho hráči stále pociťujú záťaž po marcovej prehre v baráži o postup na MS 2026 s Bosnou a Hercegovinou, Mancini odpovedal: "Určite nás to trochu ťaží, ale musíme sa s tým vyrovnať a sústrediť sa na pozitíva. Nie je možné meniť minulosť."
Na druhej strane, Van Bommel bol s debutom spokojný. "Som stopercentne šťastný a spokojný, hoci viem, že je priestor na zlepšenie. Mali sme túžbu a intenzitu, ktoré sme videli. Pracovali sme na tomto systéme len tri dni. Nebol to top výkon, ale túžba, intenzita a kontrola v prvom polčase boli skvelé. V druhom polčase sme už nemohli dobre napádať, aj keď sme udržiavali formáciu, brankár Lammens tam mal skvelé zákroky. Po striedaniach sme získali kontrolu späť a Lukebakiov gól potvrdil víťazstvo," poznamenal.
Roberto Mancini je známy predovšetkým ako víťaz ME 2020 s Talianskom a jeho návrat do národného tímu sa považuje za kľúčový krok na oživenie talianskeho futbalu po niekoľkých nepodarených kvalifikáciách na svetové šampionáty.
Zdroj: SITA.sk - Mancinimu návrat na taliansku lavičku nevyšiel, po prehre s Belgičanmi však videl aj pozitíva a akceptuje nevôľu fanúšikov © SITA Všetky práva vyhradené.
Na adresu trénera Roberta Manciniho smerovali fanúšikovia piskot po prehre 0:2 v domácom súboji Ligy národov s Belgickom. Skúsený kouč to prijal ako bežnú súčasť futbalu, no zdôraznil, že v tomto stretnutí videl aj niekoľko pozitív.
Kormidelník, ktorý v lete po troch rokoch opäť prijal vedenie talianskej reprezentácie, čelil po prehre na Olympijskom štadióne v Ríme neľahkej situácii. Taliani začali Ligu národov nevydareným zápasom.
Mancini na tlačovej konferencii vyhlásil, že získať si späť priazeň fanúšikov bude náročná úloha, avšak prirovnal to k výstupu na Mount Everest: "Bude to ešte lepšie na konci, keď dosiahnete vrchol. To je úplne normálne, prehráte a fanúšikovia sú sklamaní a nahnevaní, to je súčasť hry."
O góly hostí sa postarali Mika Godts a Dodi Lukebakio, ktorí zabezpečili zaslúžené víťazstvo pri premiére nového trénera Marka van Bommela. Talianov od vyššej prehry zachránil brankár Gianluigi Donnarumma.
Pozitívne momenty videl Mancini hlavne v druhej polovici duelu, v ktorej jeho tím ukázal agresivitu. "Môžeme nadviazať na 25 minút z druhého polčasu, keď sme boli veľmi agresívni, získavali odrazené lopty a neinkasovali. To je pre mňa pozitívne. Musíme sa snažiť stratiť menej lôpt, viac ju držať loptu na svojich kopačkách bez zbytočného tlačenia sa vpred, pokiaľ tam nie je priestor," zhodnotil.
Na otázku, či jeho hráči stále pociťujú záťaž po marcovej prehre v baráži o postup na MS 2026 s Bosnou a Hercegovinou, Mancini odpovedal: "Určite nás to trochu ťaží, ale musíme sa s tým vyrovnať a sústrediť sa na pozitíva. Nie je možné meniť minulosť."
Na druhej strane, Van Bommel bol s debutom spokojný. "Som stopercentne šťastný a spokojný, hoci viem, že je priestor na zlepšenie. Mali sme túžbu a intenzitu, ktoré sme videli. Pracovali sme na tomto systéme len tri dni. Nebol to top výkon, ale túžba, intenzita a kontrola v prvom polčase boli skvelé. V druhom polčase sme už nemohli dobre napádať, aj keď sme udržiavali formáciu, brankár Lammens tam mal skvelé zákroky. Po striedaniach sme získali kontrolu späť a Lukebakiov gól potvrdil víťazstvo," poznamenal.
Roberto Mancini je známy predovšetkým ako víťaz ME 2020 s Talianskom a jeho návrat do národného tímu sa považuje za kľúčový krok na oživenie talianskeho futbalu po niekoľkých nepodarených kvalifikáciách na svetové šampionáty.
Zdroj: SITA.sk - Mancinimu návrat na taliansku lavičku nevyšiel, po prehre s Belgičanmi však videl aj pozitíva a akceptuje nevôľu fanúšikov © SITA Všetky práva vyhradené.
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