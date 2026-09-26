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26. septembra 2026
Víťazný debut Zidana, Francúzi však v Lige národov prišli o zraneného Mbappého
Hviezdny útočník Realu Madrid gólom rozhodol o triumfe Francúzov na tureckej pôde. Hviezdny Kylian Mbappé strelil jediný gól francúzskej futbalovej reprezentácie v Turecku, no po zranení kolena musel ...
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26.9.2026 (SITA.sk) - Hviezdny útočník Realu Madrid gólom rozhodol o triumfe Francúzov na tureckej pôde.
Hviezdny Kylian Mbappé strelil jediný gól francúzskej futbalovej reprezentácie v Turecku, no po zranení kolena musel vzápätí opustiť ihrisko. Francúzi pri debute nového trénera Zinedina Zidana v súboji Ligy národov zvíťazili a spravili dôležitý krok k postupu do vyraďovacej časti.
Nový kouč "Les Bleus" premiérovo presunul hviezdneho útočníka z hrotu ofenzívy na ľavé krídlo. Najlepší strelec Francúzska v histórii zaznamenal svoj 67. reprezentačný gól po prihrávke Michaela Oliseho, keď loptu napálil k bližšej žrdi. Hneď po góle však viditeľne cítil bolesť, držal si ľavé koleno a následne opustil ihrisko, nahradil ho Désiré Doué.
Zidane priznal, že zranenie nie je povzbudivé a Mbappé pravdepodobne podstúpi liečbu v klube. "Nie je to dobré. Myslíme si, že musí ísť do klubu, nechceme nič riskovať," povedal Zidane pre TF1.
Napriek zraneniu kľúčového hráča si Zidane pochvaľoval svoj prvý zápas na poste kouča výberu Francúzska. "Bola to emotívna noc, ale úspešný debut v náročných podmienkach. Vidím veľa zaujímavých vecí, keďže sme mali iba tri a pol tréningu," dodal.
Francúzsko, ktoré na nedávnych MS vypadlo v semifinále so Španielskom, už v pondelok nastúpi v Bruseli proti domácemu Belgicku, ktoré v piatok triumfovali nad Talianskom 2:0.
Na štadióne v tureckom Izmite na francúzskej strane dostal šancu v základnej zostave aj Rayan Cherki z Manchestru City. Po góle Mbappého sa Francúzi dostalo aj k ďalším šanciam, no napokon si ustrážilo najtesnejší triumf 1:0.
Turecko, ktoré na MS 2026 skončilo vo svojej skupine posledné, hralo v závere duelu z desiatimi hráčmi po vylúčení brankára Ugurcana Cakira. Na Turkov, ktorých vedie bývalý taliansky reprezentant Vincenzo Montella, čaká v pondelok domáci zápas proti Talianom.
Zdroj: SITA.sk - Víťazný debut Zidana, Francúzi však v Lige národov prišli o zraneného Mbappého © SITA Všetky práva vyhradené.
Hviezdny Kylian Mbappé strelil jediný gól francúzskej futbalovej reprezentácie v Turecku, no po zranení kolena musel vzápätí opustiť ihrisko. Francúzi pri debute nového trénera Zinedina Zidana v súboji Ligy národov zvíťazili a spravili dôležitý krok k postupu do vyraďovacej časti.
Nový kouč "Les Bleus" premiérovo presunul hviezdneho útočníka z hrotu ofenzívy na ľavé krídlo. Najlepší strelec Francúzska v histórii zaznamenal svoj 67. reprezentačný gól po prihrávke Michaela Oliseho, keď loptu napálil k bližšej žrdi. Hneď po góle však viditeľne cítil bolesť, držal si ľavé koleno a následne opustil ihrisko, nahradil ho Désiré Doué.
Zidane priznal, že zranenie nie je povzbudivé a Mbappé pravdepodobne podstúpi liečbu v klube. "Nie je to dobré. Myslíme si, že musí ísť do klubu, nechceme nič riskovať," povedal Zidane pre TF1.
Napriek zraneniu kľúčového hráča si Zidane pochvaľoval svoj prvý zápas na poste kouča výberu Francúzska. "Bola to emotívna noc, ale úspešný debut v náročných podmienkach. Vidím veľa zaujímavých vecí, keďže sme mali iba tri a pol tréningu," dodal.
Francúzsko, ktoré na nedávnych MS vypadlo v semifinále so Španielskom, už v pondelok nastúpi v Bruseli proti domácemu Belgicku, ktoré v piatok triumfovali nad Talianskom 2:0.
Na štadióne v tureckom Izmite na francúzskej strane dostal šancu v základnej zostave aj Rayan Cherki z Manchestru City. Po góle Mbappého sa Francúzi dostalo aj k ďalším šanciam, no napokon si ustrážilo najtesnejší triumf 1:0.
Turecko, ktoré na MS 2026 skončilo vo svojej skupine posledné, hralo v závere duelu z desiatimi hráčmi po vylúčení brankára Ugurcana Cakira. Na Turkov, ktorých vedie bývalý taliansky reprezentant Vincenzo Montella, čaká v pondelok domáci zápas proti Talianom.
Zdroj: SITA.sk - Víťazný debut Zidana, Francúzi však v Lige národov prišli o zraneného Mbappého © SITA Všetky práva vyhradené.
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