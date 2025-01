ManCity s dvoma víťazstvami za sebou, Dúbravka opäť vychytal triumf

Futbalisti Manchestru City zaznamenali dve víťazstvá za sebou prvýkrát od konca októbra. Úradujúci majster dokázal nadviazať na minulotýždňový triumf na pôde Leicesteru (2:0) a v sobotu zdolal v 20. kole Premier League doma West Ham 4:1. Trénera Pepa Guardiolu tešia výsledky, no nebol spokojný s výkonom tímu. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka pomohol Newcastle k šiestemu triumfu za sebou vo všetkých súťažiach.





Citizens sa tešili len tretíkrat z uplynulých pätnástich zápasov. Proti West Hamu sa dvoma gólmi vrátane víťazného blysol nórsky kanonier Erling Haaland. Kľúčovú úlohu v tíme zohral opäť Savinho. Práve jeho strelu tečoval v 10. minúte do vlastnej bránky kapitán hostí Vladimír Coufal a Brazílčan následne asistoval pri oboch Haalandových góloch. Dvadsaťročný krídelník, ktorý v lete prišiel z Girony, bol hrdinom aj proti Leicesteru. Po stretnutí ho pochválil i španielsky kormidelník: "Bol skvelý. Som šťastný, pretože urobil neuveriteľné akcie. Myslím si, že má čistú myseľ. Keď ste v tíme veľa rokov, hráči si myslia, že si zaslúžia niečo výnimočné za to, čo urobili. To je veľká chyba. Musíte to dokazovať znova a znova," uviedol podľa AFP.Manchester si v tabuľke ustrážil šieste miesto pred Bournemouthom. Od štvrtej Chelsea ho delia len dva body a na druhý Arsenal ma šesťbodové manko. Guardiola však odmietol náznaky, že City je už späť v hre. "Som rád a do ďalšieho zápasu sa mi bude lepšie spať. Stále však nie sme na takej úrovni, ako predtým , a to z rôznych dôvodov. Pri prvom góle sme mali šťastie, v úvodných minútach bol súper lepší, mohli sme prehrávať 0:1 alebo 0:2. Druhý gól nám pomohol, bol neuveriteľný. Proti Evertonu sme hrali oveľa lepšie a stratili sme body," povedal Guardiola a nadviazal: "V uplynulom období sme bojovali s výsledkami, ale dve víťazstvá sú dobré a neprehrali sme už tretíkrát za sebou. Povedal by som, že mesiac a pol slabej formy v porovnaní s ôsmimi rokmi nie je zlý."O bod pre City je na piatej priečke Newcastle, ktorý uspel na pôde Tottenhamu 2:1. Podiel na troch bodoch mal znova slovenský reprezentant Dúbravka. Odkedy nahradil medzi troma žrďami zraneného Nicka Popea, neprehrali "straky" ani jeden duel. Hrdinom hostí bol Alexander Isak. Švédsky útočník rozhodol v závere prvého polčasu a skóroval v siedmom ligovom zápase v sérii. "Bol v správnom čase na správnom mieste. To je umenie. Samozrejme, skvelou krížnou prihrávkou ho našiel Jacob Murphy," uviedol tréner Eddie Howe na adresu Isaka. Newcastle naposledy prehral takmer pred mesiacom. "Naše sebavedomie sa určite posunulo. Prirodzene sa to stáva, keď vyhrávate zápasy. Rád by som veril, že v tom dokážeme pokračovať," dodal kormidelník hostí.Tottenham nevyhral v lige už štyri stretnutia v sérii a je dvanásty pred West Hamom. Proti Newcastlu mu chýbalo viacero hráčov, no kouč Ange Postecoglou bol hrdý na svoj tím: "Hráči dostali obrovskú úlohu a nevyhovárali sa. Veľmi ma hnevá, že nedostali odmenu, ktorú si zaslúžili. Ak by bolo všetko rovnaké, vyhrali by sme," povedal Austrálčan podľa BBC a narážal na situáciu zo 6. minúty, keď Anthony Gordon vyrovnal na 1:1. Predtým však zahral rukou Joelinton. Systém VAR rozhodol, že ruka brazílskeho stredopoliara bola v prirodzenej polohe a kontakt s loptou nebol úmyselný. "Som naozaj nahnevaný. Myslím, že najviac za celú svoju kariéru," dodal Postecoglou.Dúbravka potvrdil formu z uplynulých zápasov. V Newcastli je v pozícii brankárskej dvojky za Popeom, ktorý je momentálne zranený. Podľa portálu newcastleworld.com však slovenský brankár odchytá v utorok za "straky" svoj posledný duel, keď sa jeho mužstvo v rámci Ligového pohára (Carabao Cup) predstaví na pôde Arsenalu. "Situácia s Martinom je taká, že by sme nechceli, aby odišiel. Samozrejme, musíte rešpektovať a chápať aj želania hráča," zdôraznil Howe.Reprezentačný brankár sa mal už údajne dohodnúť na podmienkach zmluvy so saudskoarabským klubom Al-Shabab FC. Dúbravka prišiel do tímu Premier League v roku 2018 zo Sparty Praha. Odvtedy nepretržite pôsobí v severoanglickom klube s výnimkou polročného hosťovania v Manchestri United. V Al-Shabab FC by mal nahradiť zraneného brankára Kim Šong-gyja, ktorý bude dlhšie absentovať pre natrhnutý krížny väz.