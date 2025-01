MS hráčov do 20 rokov: Fínsko a USA postúpili do finále, Čechov a Švédov čaká súboj o bronz

Vo finále hokejových MS hráčov do 20 rokov sa stretnú tímy Fínska a USA. Fíni zdolali v semifinálovom súboji Švédov 4:3 po predĺžení, keď víťazný gól strelil v 70. minúte Benjamin Rautiainen. Obhajcovia titulu Američania triumfovali nad Českom 4:1. Finále je na programe v pondelok o 1.30 SEČ, súboj o bronz medzi Švédskom a Českom v nedeľu od 21.30.





Slovenskí reprezentanti obsadili konečné 6. miesto po štvrťfinálovej prehre s Fínskom 3:5. Z elitnej kategórie vypadli reprezentanti Kazachstanu, v nasledujúcom ročníku ich nahradia Dáni.Pre Fínov ide o 11. finálovú účasť, v súbojoch o zlato majú vyrovnanú bilanciu 5:5. Zatiaľ naposledy sa z titulu majstrov sveta tešili v roku 2019, keď zdolali práve USA 3:2. Američania boli vo finále osemkrát a vyťažili z toho 6 zlatých medailí. Vlani zdolali domáce Švédsko 6:2.Česi sa v súboji zdolaných semifinalistov pokúsia získať tretiu medailu po sebe. Na minuloročnom šampionáte vybojovali bronz po pamätnom víťazstve nad Fínskom 8:5, predtým získali striebro po finálovej prehre s Kanadou 2:3 pp. V ére samostatnosti získali na MS hráčov do 20 rokov zatiaľ päť medailí (2-1-2). Švédi získali na svetových šampionátoch tejto vekovej kategórie už 21 cenných kovov (2-12-7). Vlani boli strieborní, v roku 2022 získali bronz.Premožitelia slovenského tímu Fíni zdolali Švédov 4:3 pp aj vďaka štyrom asistenciám útočníka Konstu Heleniusa, ktorý je so 7 gólovými prihrávkami jeden z troch najlepších prihrávačov turnaja. O triumfe rozhodli v predĺžení po tom, čo Rautiainen využil presilovku. Američania v druhom semifinále zdolali Čechov 4:1 aj vďaka 96,3-percentnej úspešnosti zákrokov brankára Treya Augustinea s jedným inkasovaným gólom z 27 striel. V 10. minúte ho prekonal Jakub Štancl, ktorý sa so 6 gólmi osamostatnil na čele poradia strelcov turnaja. V popredí produktivity je pätica hráčov s 9 bodmi vrátane slovenského útočníka Dalibora Dvorského (5+4).

MS hráčov do 20 rokov, semifinále



Švédsko - Fínsko 3:4 pp (0:0, 2:3, 1:0, 0:1)



Góly: 22. a 39. Stenberg, 52. Hallquisth- 25. Hemming, 34. Kiiskinen, 40. Alasiurua, 70. Rautiainen







USA - Česko 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)



Góly: 4. Perreault, 34. Eiserman, 56. Leonard, 59. Moore - 10. Štancl







zostávajúci program:



nedeľa, 5. januára, o 3. miesto:



Švédsko - Česko /21.30 SEČ/



pondelok, 6. januára, finále:



Fínsko - USA (1.30 SEČ)