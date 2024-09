ManCity v Bratislave: Otázny je Haaland, Weissa poteší potlesk divákov

Celé Slovensko a najmä jeho hlavné mesto žijú v týchto dňoch v očakávaní veľkého futbalového sviatku. Hráči suveréna slovenských trávnikov ŠK Slovan Bratislava si v 2. kole ligovej fázy Ligy majstrov zmerajú sily s jedným z najlepších tímov sveta Manchestrom City, ktorý túto súťaž v sezóne 2022/2023 vyhral a pravidelne v nej už roky múti vodu v neskorších vyraďovacích fázach. Duel slovenského a anglického šampióna na vypredanom Tehelnom poli má úvodný výkop v utorok o 21.00 h.





Líder svetového rebríčka klubov a víťaz uplynulých štyroch ročníkov najvyššej anglickej súťaže zavíta do Bratislavy v pozícii jasného favorita. Po bezgólovej remíze s Interom Miláno v ouvertúre novej edície LM by jeho ďalšia strata znamenala senzáciu. "Citizens" po sobotňajšej remíze 1:1 s Newcastlom United prepustili FC Liverpool pozíciu lídra Premier League. Proti Slovanu sa chcú vrátiť na víťaznú vlnu, no nepomôže im v tom zranený kľúčový stredopoliar Rodri, ktorý nebude hrať do konca sezóny. "Bolo by skvelé mať k dispozícii Rodriho a rovnako aj Oscara Bobba, Kevina De Bruyneho či Nathana Akého. No musíme sa zmieriť s tým, že sú zranení. Dokázali sme sa s početnými zraneniami vyrovnať v minulosti a som presvedčený, že sa nám to podarí aj teraz," uviedol kouč "Citizens" Pep Guardiola. V strede poľa sa proti Newcastlu predstavil 19-ročný mladík Rico Lewis s Mateom Kovačičom, ale podľa Guardiolu musia "Citizens" nájsť ustálené riešenie: "Kovačič, Bernardo Silva aj Rico to zvládli dobre, ale musím nájsť riešenia," dodal Guardiola.Španielsky kouč od roku 2016 vyhral s tímom šesťkrát anglickú ligu, dvakrát Pohár FA, štyrikrát EFL Cup, trikrát Community Shield a na medzinárodnej scéne sa okrem "ušatej trofeje" tešil z triumfu v Superpohári UEFA a na MS klubov. V sobotu sa prvýkrát v sezóne PL nepresadil nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý v predchádzajúcich piatich ligových dueloch nastrieľal 10 gólov. Proti Newcastlu ho viackrát zasiahli do oblasti achilovky a jeho zdravotný stav podrobne sledujú lekári, pričom nad jeho štartom visí otáznik. V začínajúcej sa sezóne odohrali Guardiolovi zverenci celkovo deväť súťažných zápasov, šesťkrát vyhrali a trikrát remizovali so skóre 17:8. Trhová hodnota hráčskeho kádra "Citizens" je podľa špecializovaného portálu Transfermarkt 1,2 miliardy eur oproti 29 miliónom eur, koľko stojí celý A-tím Slovana.Slovenský šampión mal o niekoľko hodín viac času na oddych ako jeho anglický súper. Duel v Michalovciach si predohral a po piatkovom víťazstve 4:2 si udržal jednobodový náskok na čele tabuľky pred MŠK Žilina. Na východ republiky sa výprava "belasých" presunula letecky, pred duelom so City sa snažili ušetriť sily. "Samozrejme, všetci to máme v hlavách. To sa nedá vymazať, rovnako ako únava. V zápase v Michalovciach som po prvom polčase zvýšil hlas, lebo sme to neboli my. Ja však hráčov aj chápem, tiež som hral futbal a viem, čo môžem čakať. Musel som ich motivovať. Všetci to máme v hlavách. Príde k nám obrovská kvalita, na ktorú sa tešíme. Je to spoločne s Realom Madrid jeden z najlepších tímov sveta. To, čo my máme v lige, kvalitu a držanie lopty, bude teraz určite na ich strane. My musíme byť odvážni a kvalitní vzadu," uviedol kormidelník Slovana Vladimír Weiss, ktorý bude skladať zostavu bez zraneného Juraja Kucku.Duel v Michalovciach bol pre "belasých" siedmy v priebehu 27 dní. Kormidelník Slovana dal svojim zverencom v sobotu voľno. V nedeľu a pondelok ich čakala záverečná fáza prípravy na druhý duel v LM a zároveň prvý domáci. Pred dvoma týždňami absolvoval Slovan premiéru v hlavnej fáze súťaže, na pôde Celticu Glasgow prehral 1:5. S anglickým súperom sa naposledy stretol v K-skupine Európskej ligy v sezóne 2019/2020, oba zápasy s Wolverhamptonom Wanderers prehral (1:2 doma, 0:1 vonku). "Spokojný budem vtedy, keď nám budú ľudia po zápase tlieskať. City je obrovský favorit celej sezóny. Oni, Real Madrid, Bayern Mníchov, možno i niekto ďalší. Tá kvalita je inde, no my sme medzi 36 najlepšími mužstvami Európy a musíme si to užiť a dobre sa na to pripraviť. Nie je však jednoduché pripraviť sa na takého súpera, pretože je tam veľké množstvo možností," pripomenul Weiss.Zápas ŠK Slovan Bratislava - Manchester City povedie v pozícii hlavného rozhodcu Talian Davide Massa. V treťom kole LM zavíta Slovan na pôdu španielskej Girony (22. októbra), jeho ďalšími súpermi budú Dinamo Záhreb, AC Miláno, Atletico Madrid, VfB Stuttgart a Bayern Mníchov. V novom formáte súťaže je všetkých 36 tímov zaradených do jednej tabuľky. Po odohraní ôsmich zápasov najlepších osem mužstiev postúpi priamo do osemfinále, šestnásť tímov si zahrá formou dvojzápasov play off o osemfinále a posledných dvanásť klubov sa so súťažou rozlúči.

Ligy majstrov, 2. kolo ligovej fázy - utorok 1. októbra o 21.00 h, Tehelné pole:



ŠK Slovan Bratislava - Manchester City /rozhodcovia: Massa - Meli, Alassio (všetci Tal.)/



predpokladané zostavy:



Slovan: Takáč - Blackman, Kašija, Wimmer, Medveděv - Szöke, Bajrič - Barseghjan, Tolič, Weiss - Strelec



ManCity: Ederson - Walker, Stones, Akanji, Gvardiol - Nunes, Kovačič - Savinho, Foden, Doku - Haaland