V druhom kole Ligy majstrov láka duel Arsenalu s PSG

V utorkovom programe druhého kola základnej fázy futbalovej Ligy majstrov patrí medzi najväčšie lákadlá zápas medzi Arsenalom Londýn a Parížom St. Germain. Dvojica tímov sa stretne po vyše šiestich rokoch, výkop tohto stretnutia na Emirates Stadium je na programe o 21.00 h. V rovnakom čase začína aj vrchol utorňajšieho programu pre slovenských fanúšikov, keď Slovan Bratislava privíta Manchester City.





Arsenal vstúpil do súťaže bezgólovou remízou na pôde úradujúceho majstra Európskej ligy Atalanty Bergamo. Proti PSG, v ktorom pôsobí aj slovenský stopér Milan Škriniar, sa bude opäť spoliehať na štandardné situácie. Za ich prípravou stojí asistent trénera Nicolas Jover, pod ktorého vedením zaznamenali "Gunners" od začiatku minulej sezóny 44 presných zásahov zo "štandardiek". PSG má v tomto ohľade úplne iný prístup a v trénerskom tíme Luisa Enriqueho nie je odborník na štandardné situácie. Samotný kouč na nich pracuje podľa informácií agentúry AFP len príležitostne, a to aj z hľadiska defenzívy. PSG však vstúpilo do tohto ročníka LM na rozdiel od Arsenalu víťazne, keď zdolalo Gironu 1:0.Slovenská stopa bude aj v skoršom zápase o 18.45 h, keď Stuttgart privíta Spartu Praha, za ktorú hrá útočník Lukáš Haraslín. V úvodnom dueli prestížnej súťaže asistoval na víťazný gól Kaana Kairinena proti Salzburgu (3:0). Ten sa predstaví v utorok taktiež v skoršom čase proti Brestu, ktorý vo svojej premiére v LM vyhral nad Sturmom Graz 2:1.Vo večernom programe čaká ďalší náročný súper AC Miláno, ktoré v úvodnom kole nezvládlo reprízu z finále 2007 a Liverpoolu podľahlo 1:3. Milánčania sa tentokrát predstavia na pôde Bayeru Leverkusen, ktorý postúpil do súťaže po historickom bundesligovom titule a v májovom finále Európskej ligy siahal na treble. V tabuľke Ligy majstrov patrí medzi trojbodové tímy po jasnom víťazstve 4:0 na pôde Feyenoordu Rotterdam. Borussia Dortmund vyzve Celtic Glasgow, finalista z minulej sezóny sa na úvod naladil výhrou 3:0 v Bruggách, Celtic zas vysokým triumfom 5:1 nad nováčikom Slovanom Bratislava. Za "belasých" skóroval v Škótsku len Kevin Wimmer. Barcelona má za sebou nečakanú prehru 2:4 na pôde Osasuny v domácej súťaži, ktorú vedie o tri body pred Realom Madrid a v LM zas nestačila 1:2 na Monaco. Väčšinu tohto zápasu bola bez Erica Garciu, ktorý dostal červenú kartu a nebude tak k dispozícii ani v utorok proti Young Boys Bern. S týmto súperom si "Barca" bude chcieť napraviť chuť, švajčiarsky tím bol v pozícii papierovo slabšieho súpera aj na úvod hlavnej fázy proti Aston Ville, ktorej podľahol 0:3. Jasného favorita má aj stretnutie medzi úradujúcim talianskym majstrom Interom Miláno a srbským šampiónom Crvenou Zvezdou Belehrad. Milánčania zvládli na úvod náročný duel na pôde Manchestru City 0:0, pričom ich nadchádzajúci súper nestačil 1:2 na Benficu Lisabon. Ďalší lisabonský klub Sporting sa predstaví na pôde holandského PSV Eindhoven.

2. kolo ligovej fázy LM



18.45 RB Salzburg - Stade Brest /rozhodujú: Taylor – Beswick, Nunn (všetci Angl.)/



18.45 VfB Stuttgart - Sparta Praha /rozhodujú: Lukjančukas - Mirauskas, Kazlauskas (všetci Lit.)/



21.00 Bayer Leverkusen - AC Miláno /Schärer – De Almeida, Erni (všetci Švaj.)



21.00 Borussia Dortmund - Celtic Glasgow /Sánchez – Prieto, Naranjo (všetci Šp.)/



21.00 FC Arsenal - Paríž St. Germain /Vinčič – Klančnik, Kovačič (všetci Slov.)



21.00 FC Barcelona - Young Boys Bern /Lambrechts – De Weirdt, Monteny (všetci Belg./



21.00 Inter Miláno - CZ Belehrad /Zwayer – Kempter, Dietz (všetci Nem.)



21.00 PSV Eindhoven - Sporting Lisabon /Guida – Carbone, Peretti (všetci Tal.)/



21.00 SLOVAN BRATISLAVA - Manchester City /Massa – Meli, Alassio (všetci Tal.)







Tabuľka:



1. Bayern Mníchov 1 1 0 0 9:2 3



2. Celtic Glasgow 1 1 0 0 5:1 3



3. Bayer Leverkusen 1 1 0 0 4:0 3



4. Aston Villa 1 1 0 0 3:0 3



5. Borussia Dortmund 1 1 0 0 3:0 3



6. Sparta Praha 1 1 0 0 3:0 3



7. FC Liverpool 1 1 0 0 3:1 3



8. Juventus Turín 1 1 0 0 3:1 3



9. Real Madrid 1 1 0 0 3:1 3



10. Sporting Lisabon 1 1 0 0 2:0 3



11. Benfica Lisabon 1 1 0 0 2:1 3



12. AS Monaco 1 1 0 0 2:1 3



13. Stade Brest 1 1 0 0 2:1 3



14. Atletico Madrid 1 1 0 0 2:1 3



15. Paríž Saint-Germain 1 1 0 0 1:0 3



16. Arsenal 1 0 1 0 0:0 1



17. Manchester City 1 0 1 0 0:0 1



18. Bologna FC 1 0 1 0 0:0 1



19. Inter Miláno 1 0 1 0 0:0 1



20. Atalanta Bergamo 1 0 1 0 0:0 1



21. Šachtar Doneck 1 0 1 0 0:0 1



22. Sturm Graz 1 0 0 1 1:2 0



23. FC Barcelona 1 0 0 1 1:2 0



24. RB Lipsko 1 0 0 1 1:2 0



25. CZ Belehrad 1 0 0 1 1:2 0



26. Girona 1 0 0 1 0:1 0



27. PSV Eindhoven 1 0 0 1 1:3 0



28. VfB Stuttgart 1 0 0 1 1:3 0



29. AC Miláno 1 0 0 1 1:3 0



30. LOSC Lille 1 0 0 1 0:2 0



31. RB Salzburg 1 0 0 1 0:3 0



32. FC Bruggy 1 0 0 1 0:3 0



33. Young Boys Bern 1 0 0 1 0:3 0



34. SLOVAN BRATISLAVA 1 0 0 1 1:5 0



35. Feyenoord Rotterdam 1 0 0 1 0:4 0



36. Dinamo Záhreb 1 0 0 1 2:9 0