Štvrtok 5.2.2026
05. februára 2026
ManCity zdolal Newcastle v odvete, postúpil do finále Ligového pohára
Manchester City - Newcastle United 3:1 (3:0).
Futbalisti Manchestru City suverénne postúpili do finále anglického Ligového pohára. V stredajšej semifinálovej odvete si poradili s obhajcom trofeje Newcastlom United 3:1 a nadviazali tak na víťazstvo 2:0 na pôde súpera spred troch týždňov. Dvoma gólmi nasmeroval „Citizens“ za triumfom Omar Marmoush. Zverenci Pepa Guardiolu sa v súboji o cennú trofej stretnú s londýnskm Arsenalom, ktorý v semifinále vyradil FC Chelsea po výsledkoch 3:2 a 1:0.
semifinále anglického Ligového pohára - odveta:
Manchester City - Newcastle United 3:1 (3:0)
Góly: 7. a 29. Marmoush, 32. Reijnders - 62. Elanga
/prvý zápas: 2:0, do finále postúpil Manchester City/
