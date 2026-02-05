Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 5.2.2026
 Meniny má Agáta
05. februára 2026

ManCity zdolal Newcastle v odvete, postúpil do finále Ligového pohára



Manchester City - Newcastle United 3:1 (3:0).



ManCity zdolal Newcastle v odvete, postúpil do finále Ligového pohára

Futbalisti Manchestru City suverénne postúpili do finále anglického Ligového pohára. V stredajšej semifinálovej odvete si poradili s obhajcom trofeje Newcastlom United 3:1 a nadviazali tak na víťazstvo 2:0 na pôde súpera spred troch týždňov. Dvoma gólmi nasmeroval „Citizens“ za triumfom Omar Marmoush. Zverenci Pepa Guardiolu sa v súboji o cennú trofej stretnú s londýnskm Arsenalom, ktorý v semifinále vyradil FC Chelsea po výsledkoch 3:2 a 1:0.

semifinále anglického Ligového pohára - odveta:

Manchester City - Newcastle United 3:1 (3:0)

Góly: 7. a 29. Marmoush, 32. Reijnders - 62. Elanga

/prvý zápas: 2:0, do finále postúpil Manchester City/


