Štvrtok 5.2.2026
|Denník - Správy
05. februára 2026
NHL: Slafkovský sa naladil na ZOH, pripísal si asistenciu na ľade Winnipegu
Slafkovský bol v 17. minúte súčasť akcie Canadiens v útočnom pásme, ktorá vyústila do strely obrancu Noaha Dobsona a dorážky Olivera Kapanena.
Zdieľať
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu na ľade Winnipegu 5:1 v nočnom zápase NHL. Bol to pre neho 45. kanadský bod v sezóne. Pre oba tímy to bol posledný zápas pred olympijskou prestávkou. V nočných zápasoch boli v akcii aj útočníci Martin Pospíšil z Calgary a Dalibor Dvorský zo St. Louis, ale nezapísali sa do kanadského bodovania.
Slafkovský bol v 17. minúte súčasť akcie Canadiens v útočnom pásme, ktorá vyústila do strely obrancu Noaha Dobsona a dorážky Olivera Kapanena. Pre slovenského krídelníka to bola 24. asistencia v sezóne. Po 57 zápasoch má na konte 45 kanadských bodov (21+45). Nastúpil tradične na krídle druhej formácie Canadiens s centrom Oliverom Kapanenom a krídelníkom Ivanom Demidovom. Na ľade strávil celkovo 17:21 min., počas ktorých mu do štatistík pribudol aj plusový bod. Raz vystrelil na bránku, mal aj dve zblokované strely a dostal sa aj na vhadzovania, na ktorých mal 50-percentnú úspešnosť. Pre oba tímy to bol posledný zápas pred olympijskou prestávkou. Canadiens bodovali v každom z predošlých štyroch duelov, pričom v štyroch z nich zvíťazili. Najbližší duel odohrajú 27. februára doma proti NY Islanders. Na víťazstve nad Winnipegom sa výrazne podieľali najmä útočníci Brendan Gallagher a Josh Anderson, ktorí nazbierali po tri kanadské body, obaja mali zhodnú bilanciu gól a dve asistencie. „Myslím si, že v nedávnej dobe sme hrali ako formácia aj s Phillipom (Danaultom) celkom dobrý hokej. Náš cieľ bol vytvoriť energiu pre náš tím. Dnes sme prispeli aj gólmi a bodmi. To je vždy príjemné,“ povedal Anderson pre nhl.com.
Veľkou prekážkou domácich bol brankár Montrealu Sam Montembeault, ktorý inkasoval iba jeden gól z 37 striel a dosiahol 97,3-percentnú úspešnosť zákrokov. „Montembeault predviedol niekoľko skvelých zákrokov, chytal výborne. Pri hre 5 na 5 sme mali veľké šance, v ktorých sme mohli a mali skórovať. Mali sme dosť ofenzívy na to, aby sme zvíťazili. Naše dve chyby nás odviedli opačným smerom a hostia využili svoje šance,“ konštatoval tréner Winnipegu Scott Arniel.
Z víťazstva svojho tímu sa tešil aj útočník Martin Pospíšil z Calgary. Flames zvíťazili nad Edmontonom 4:3 a dosiahli druhé víťazstvo z uplynulých troch zápasov. O triumfe Flames rozhodol gólom v 47. minúte útočník Ryan Lomberg. Pre Pospíšila to bol siedmy zápas v sezóne, po ktorom naďalej čaká na prvý kanadský bod. V zápase odohral 6:45 minúty, počas ktorých trikrát vystrelil na bránku. V 32. minúte dostal po treťom góle Flames (3:1) menší trest za nešportové správanie. Oilers prehrali záverečné tri zápasy pred februárovou prestávkou. Na ľade Calgary vyšli bodovo naprázdno napriek tomu, že súpera prestrieľali 39:25. Kapitán „olejárov“ Connor McDavid vyslal na domácu bránku osem striel.
Nebodoval ani útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis. Jeho tím viedol na ľade Dallasu 1:0, 2:1 a neskôr vyrovnal na 4:4, no napokon odišiel bez bodového zisku. Favorizovaní Stars triumfovali 5:4, keď víťazný gól strelil v čase 59:37 útočník Jamie Benn. Dallas zvíťazil v šiestom zápase v rade. Blues nebodovali v treťom stretnutí po sebe a prehrali osem z uplynulých deviatich zápasov. Pre oba tímy to bol posledný duel pred olympijskou prestávkou. Dvorský v ňom odohral takmer 14 minút, počas ktorých mu do štatistík pribudol mínusový bod, strela a jedna zblokovaná strela. Na vhadzovaniach mal 56-percentnú úspešnosť, keď vyhral 9 zo 16. Po 47 zápasoch prebiehajúcej sezóny má bilanciu 9+6. Zápas príliš nevyšiel obom brankárom. Domáci Jake Oettinger inkasoval štyri góly z 18 striel, Jordan Binnington pustil päť z 28 striel Dallasu.
Slovenský útočník Pavol Regenda nefiguroval v zostave San Jose v zápase na ľade Colorada a bol v pozícii zdravého náhradníka. Najlepší tím doterajšieho priebehu súťaže zdolal na domácom ľade „žralokov“ 4:2. Najproduktívnejší hráč Colorada útočník Nathan MacKinnon sa na víťazstve podieľal dvomi asistenciami, pričom prvá z nich bola pre neho jubilejná 700. v základnej časti NHL. Sharks prehrali pred olympijskou prestávkou štyri zápasy po sebe. Svoj prvý zápas v drese San Jose odohral útočník Kiefer Sherwood, ktorého klub získal výmenou z Vancouveru.
Výbornou formou sa pred olympijskou prestávkou prezentovali hráči Columbusu. V noci na štvrtok zvíťazili nad Chicagom 4:0 a dosiahli siedme víťazstvo po sebe, všetky v riadnom hracom čase. Od januárovej trénerskej výmeny, keď Deana Evasona nahradil Rick Bowness prehrali iba jeden zápas z jedenástich (10-1-0). „Je naozaj dobrý pocit ísť do prestávky s víťaznou sériou a dobrým pocitom z našej hry. Teraz je to náš najlepší hokej, aký sme v tejto sezóne hrali. Dosiahli sme veľa víťazstiev. Je to dôležité v našej snahe dostať sa do určitej pozície,“ povedal útočník Charlie Coyle.
Brankár Blue Jackets Jet Greaves vychytal druhé čisté konto v sezóne a štvrté v kariére. „Bolo pre nás dôležité, aby sme do prestávky išli správne naladení. Pred zápasom sme si o tom hovorili a myslím si, že sme to splnili. Mali sme dobrý začiatok zápasu a na tom sme neskôr stavali,“ povedal Greaves podľa nhl.com. Bolo to prvýkrát, čo Blue Jackets odohrali dva po sebe zápasy s čistými kontami od rôznych brankárov. Greavesov kolega Elvis Merzlikins mal 24 zákrokov v predošlom zápase nad New Jersey Devils (3:0) v utorok. „Je to úžasné. Tieto veci sa netýkajú len Elvisa, ale celého tímu. Chalani odviedli pred nami skvelú prácu, bránili naozaj dobre,“ poznamenal Greaves. Blue Jackets strácajú štyri body na Boston, ktorý figuruje na druhej voľnej karte do play off vo Východnej konferencii. Blackhawks prehrali šiesty zápas z predošlých siedmich v Západnej konferencii majú výraznejší odstup na priečky zaručujúce play off. „Myslím si, že sme nehrali tak, ako sme potrebovali. Niečo v našej hre chýbalo,“ poznamenal tréner Chicaga Jeff Blashill.
Útočník Brad Marchand z Floridy, ktorý sa do zostavy vrátil po tom, čo vynechal dva zápasy pre zranenie v dolnej časti tela, pomohol svojmu tímu víťazným gólom v samostatných nájazdoch ukončiť štvorzápasovú sériu prehier. Proti svojim bývalým spoluhráčom mal tri mínusové body, no v štvrtej sérii nájazdov prekonal v súboji nadchádzajúcich olympionikov Joonasa Korpisala a Casey Mittelstadt následne neskóroval. „Vždy je príjemné zvíťaziť, no zvlášť nad tímom, ktorému sa darí. Boston hrá momentálne naozaj dobre. Bol to kvalitný zápas. Špeciálne tímy odviedli dobrú prácu a tie boli dnes rozdielové,“ uviedol Marchand. Floridu čaká do olympijskej prestávky ešte duel proti Tampe Bay, Boston bude hrať až 27. februára proti Columbusu. Panthers si víťazstvom vylepšili pozíciu vo Východnej konferencii, no na Boston, ktorý figuruje na druhej voľnej karte, naďalej strácajú osem bodov.
V ofenzívne ladenom zápase Nashville - Minnesota videli diváci až 11 gólov a 79 striel na bránku (35:44). Z triumfu 5:4 po predĺžení sa napokon tešili hostia po tom, čo kapitán Jared Spurgeon rozhodol gólom v 65. minúte. Jeho spoluhráč Matt Boldy strelil prvé tri góly hostí a štvrtý hetrik v kariére skompletizoval už v 13. minúte. Bol to najrýchlejší hetrik v histórii Minnesoty Wild. Doterajší rekord držal Zach Parise (17 minút). Minnesota zakončila obdobie pred olympijskou prestávkou piatimi víťazstvami po sebe a upevnila si pozíciu druhého najlepšieho tímu Západnej konferencie. „Ide to skvele. Spájame víťazstvá a nachádzame rôzne spôsoby ako zvíťaziť. Prispieva k tomu veľa hráčov a to je veľmi pozitívne,“ poznamenal Boldy. Nashville ešte v noci na piatok odohrá duel na ľade Washingtonu.
Český brankár Karel Vejmelka sa ideálne naladil na nadchádzajúce ZOH, keď v poslednom zápase Utahu pred prestávkou pomohol k triumfu nad Detroitom 4:1. Red Wings vyslali na Vejmelku 30 striel, no prekonal ho až kapitán Dylan Larkin v 56. minúte, keď znížil na priebežných 1:3. Oba tímy odohrajú ďalší duel až po prestávke, ktorú strávia na pozíciách zaručujúcich účasť v play off.
V zostave Los Angeles ešte nefigurovala posila z NY Rangers Artemij Panarin, ktorý krátko po trejde podpísal s „kráľmi“ dvojročný kontrakt. Kings prehrali tretí zápas z predošlých štyroch, keď na domácom ľade podľahli rozbehnutému Seattlu 2:4. Pre Kraken to bolo piate víťazstvo z uplynulých šiestich zápasov.
Hráči Vegas Golden Knights nedopustili šiestu prehru v rade a nad najslabším tímom súťaže Vancouverom triumfovali 5:2. Canucks prehrali šesť zápasov z predošlých siedmich.
NHL - sumáre
Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 5. Werenski (C. Sillinger, Coyle), 13. Provodov (Fantilli, Marchment), 26. Heinen (Coyle), 56. Monahan. Brankári: Greaves - Knight, strely na bránku: 20:21.
Florida Panthers - Boston Bruins 5:4 pp a sn (1:2, 3:0, 0:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 5. Luostarinen, 21. Balinskis (Tkachuk, Lundell), 23. Tkachuk (Lundell, Balinskis), 39. Lundell (Reinhart), rozh. sn Marchand - 8. Eyssimont (Steeves, H. Lindholm), 13. Eyssimont (Chusnutdinov, Peeke), 48. Kastelic (McAvoy, H. Lindholm), 51. Mittelstadt (Pastrňák, Geekie). Brankári: Bobrovskij - Korpisalo, strely na bránku: 26:29.
Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Góly: 7. Connor (Vilardi, Scheifele) - 17. Kapanen (Dobson, SLAFKOVSKÝ), 26. Anderson (Struble, Gallagher), 27. Hutson (Anderson, Gallagher), 51. Gallagher (Dach, Bolduc), 60. Danault (Anderson, Dobson). Brankári: Hellebuyck - Montembeault, strely na bránku: 37:27.
Nashville Predators - Minnesota Wild 5:6 (3:3, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 10. Forsberg (Josi, Marchessault), 17. Stamkos (Forsberg, O´Reilly), 19. Haula (Marchessault, Perbix), 21. Evangelista (Stamkos, O´Reilly), 56. Josi (O´Reilly, Stamkos) - 2. Boldy (Bogosian, Eriksson Ek), 24. Boldy (Hughes, Zuccarello), 13. Boldy (Hughes, Faber), 37. Trenin, 56. Tarasenko (Middleton, Jurov), 65. Spurgeon (Boldy, Kaprizov). Brankári: Saros - Gustavsson, strely na bránku: 35:44.
Colorado Avalanche - San Jose Sharks 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Góly: 22. Lehkonen (Ničuškin, Makar), 36. Lehtonen (MacKinnon, Ničuškin), 53. Manson (Ničuškin, MacKinnon), 59. Nelson - 41. Liljegren (Wennberg, Klingberg), 44. Kurashev. Brankári: Blackwood - Askarov, strely na bránku: 42:25.
Utah Mammoth - Detroit Red Wings 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 1. Durzi, 9. Schmaltz (Hayton, Keller), 45. Guenther, 58. Keller (Schmaltz, Crouse) - 56. Larkin (Seider, Kane). Brankári: Vejmelka - Gibson, strely na bránku: 25:30.
Dallas Stars - St. Louis Blues 5:4 (1:2, 3:0, 1:2)
Góly: 12. Robertson (Rantanen, Heiskanen), 22. Duchene (Harley, Benn), 24. Bourque (Robertson, Hintz), 32. Benn (Duchene, Lindell), 60. Benn (Heiskanen) - 8. Bučnevič (Kyrou, Faulk), 19. Kyrou (Faulk, Tucker), 52. Snuggerud, 56. Toropčenko (Broberg, Snuggerud). Brankári: Oettinger - Binnington, strely na bránku: 28:18.
Calgary Flames - Edmonton Oilers 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly: 4. Huberdeau (Weegar, Gridin), 15. Gridin (Weegar, Cooley), 32. Zary (Whitecloud, Kadri), 47. Lomberg (Kadri, Whitecloud) - 6. Draisaitl (Nugent-Hopkins, Bouchard), 39. Draisaitl (Bouchard, McDavid), 45. Kapanen (Podkolzin, Bouchard). Brankári: Cooley - Jarry, strely na bránku: 25:39.
Los Angeles Kings - Seattle Kraken 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)
Góly: 8. Kuzmenko (Clarke, Fiala), 31. Kuzmenko (Kempe, Fiala) - 10. Wright (Winterton), 11. Larsson (Stephenson, F. Gaudreau), 16. Dunn (McCann, Stephenson), 46. Wright (F. Gaudreau, Kakko). Brankári: Kuemper - Daccord, strely na bránku: 27:23.
Vegas Golden Knights - Vancouver Canucks 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
Góly: 26. Eichel (Andersson, Stone), 27. Reinhardt (Bowman, Theodore), 28. Barbašov (Stone, Eichel), 43. Dorofejev (Marner), 44. Holtz (Kolesar, Lauzon) - 28. E. Pettersson II. (Öhgren, Blueger) 40. Joseph (Garland, Blueger). Brankári: Schmid - Lankinen, strely na bránku: 31:23.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 17:21 0 1 1 +1 1 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 13:53 0 0 0 -1 1 0
Martin Pospíšil (Calgary) 6:45 0 0 0 0 3 2
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
