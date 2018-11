Manévre NATO v Nórsku poznamenali nešťastné udalosti

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg - archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oslo/Berlín 10. novembra (TASR) - Vojak nemeckého Bundeswehru prišiel o život počas manévrov Severoatlantickej aliancie (NATO) Trident Juncture 2018 v Nórsku, do ktorých sa zapojilo okolo 8000 príslušníkov nemeckých ozbrojených síl.Ako vyplýva zo sobotňajšej informácie nórskej polície a nemeckého Bundeswehru, vojaka stojaceho pri armádnom vozidle zachytilo v piatok večer v okolí obce Haldtalen civilné osobné motorové vozidlo. Nešťastník zomrel na mieste nehody.Za štvrtkovú kolíziu fregaty nórskeho námorníctva s tankerom vo vodách neďaleko mesta Bergen môže zrejme vypnutie Automatického identifikačného systému (AIS), ktorý signalizuje pozíciu, veľkosť, rýchlosť a meno daného plavidla. Fregata Helge Ingstad, ktorá sa so 137 mužmi na palube vracala zo spomínaných manévrov na základňu pri Bergene, bola pri kolízii vážne poškodená. Všetkých ľudí na palube sa podarilo zachrániť, osem z nich vyviazlo s ľahšími zraneniami.Vojenskí experti sa však už nechali počuť, že spomínaný systém nemá zapnuté žiadne vojenské plavidlo.Príčiny kolízie vyšetrujú kompetentné orgány.Podľa oficiálne nepotvrdených informácií nórskych internetových portálov, ktoré sa odvolávajú na nemenované zdroje, fregata dostala varovania pred možnou zrážkou tak od tankeru Sola TS, ako aj od ústredia pre morskú dopravu. Kormidelník cisternovej lode s nákladom 625.000 litrov ropy vojenské plavidlo registroval. Posádka fregaty v reakcii uviedla, že má všetko pod kontrolou.Vojenské cvičenie Trident Juncture 2018 prebieha v Nórsku, ale aj Fínsku a Švédsku od 25. októbra a potrvá do 23. novembra. Očakávala sa na ňom celkove účasť asi 50.000 vojakov 31 krajín, ako aj 65 plavidiel, 250 lietadiel a 10.000 vozidiel.