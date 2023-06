Manipulácia parlamentných volieb je podľa Šimka nepredstaviteľná a do kampane strán zasahovať nechce (video)

Jediný prípad na SR

Dezinformačná kampaň

9.6.2023 (SITA.sk) - Manipulácia parlamentných volieb je pri ich aktuálnom modeli fungovania a spôsobe sčítavania hlasov nepredstaviteľná. Na piatkovej tlačovej konferencii to skonštatoval minister vnútra Ivan Šimko „Za 33 rokov, pokiaľ išlo o výsledky volieb a referend, sa vyskytol jeden prípad, keď Ústavný súd SR rozhodol, že to nebolo korektné," povedal Šimko s poukazom na referendum z roku 1997, ktoré má prívlastok zmarené.Chybné hlasovacie lístky však podľa neho vtedy zaznamenali milióny ľudí „Toto je vec, ktorá sa nemôže urobiť tajne," uviedol minister.Šimko tiež pripomenul, že podpísané zápisnice aj s volebnými lístkami ostávajú uchované v zapečatenej urne. „Tak sa to bude vždy dať aj spätne prepočítavať," zdôraznil.Pokiaľ ide o prípadnú dezinformačnú kampaň, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť štátu, podľa Šimka sa rezort vnútra bude v prípade potreby problémom zaoberať.„Ale nijakým spôsobom nechceme zasahovať do toho, akým spôsobom budú svoju kampaň viesť politické strany," dodal minister vnútra.