Vojna na Ukrajine aj inflácia sa podpísali pod činnosť personálnych agentúr, trh práce si bude vyžadovať pružnú reakciu

Práca personálnych agentúr

Zmena zloženia pracovnej sily

9.6.2023 (SITA.sk) - Vojnový konflikt na Ukrajine či vysoká inflácia sa podpísali aj pod činnosť personálnych agentúr. V minulom roku pre zamestnávateľov zabezpečovali najmä personálny lízing, nábor na mieru, no tiež služby dočasného zamestnávania.Ako upozorňuje Asociácia personálnych agentúr Slovenska, zmeny na trhu práce si budú vyžadovať pružnú reakciu a vzájomnú spoluprácu zo strany štátnych inštitúcií aj zamestnávateľských zväzov. Inak bude Slovensko aj naďalej zápasiť s nedostatkom kandidátov a odlivom mozgov do zahraničia.V minulom roku bola práca personálnych agentúr ovplyvnená predovšetkým vojnovým konfliktom na Ukrajine, no výrazne tiež zasiahli do ich fungovania ekonomické faktory. Išlo najmä o vysokú infláciu aj ceny energií, a s tým súvisiacu neistotu na trhu práce.„Práve s dynamickými zmenami na pracovnom trhu, ktoré v posledných rokoch zažívame, pomáhajú zamestnávateľom aj zamestnancom vyrovnávať sa personálne agentúry. Ide napríklad o výber a nábor pracovníkov, tréningy, personálny lízing, hľadanie novej práce a podobne,“ hovorí prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) Zuzana Rumiz. Nestabilita aktuálnej situácie práce je ovplyvnená aj nedostatkom kvalifikovanej a nekvalifikovanej pracovnej sily na všetkých úrovniach, ako aj s nadchádzajúcimi demografickými trendmi.„Už teraz vieme predpokladať zmenu zloženia pracovnej sily z dôvodu odlevu mozgov do zahraničia, aj z nepriaznivého demografického vývoja, čo môže ovplyvniť dostupnosť talentov a typov služieb, ktoré bude naša spoločnosť potrebovať,“ vysvetľuje RumizS tým úzko súvisí aj právne a regulačné prostredie, ktoré významne vplýva na trh práce a celkovú zamestnanosť na Slovensku. Ide predovšetkým o dodržiavanie pracovného práva, ako sú pracovné zmluvy, pracovný čas, práva zamestnancov a podobne. Napríklad príchod utečencov viedol k uvoľneniu dovtedy komplikovaného a dlhého vízového procesu pre občanov Ukrajiny.Potrebná bude však podľa APAS aj ďalšia legislatívna úprava, aby si Slovensko zachovalo svoju konkurencieschopnosť voči okolitým krajinám a súčasne vedelo flexibilne reagovať na požiadavky zamestnávateľov. Nutná bude tiež zmena školského systému, ktorý by mal zohľadňovať potreby trhu práce.