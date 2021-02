Manžela britskej kráľovnej museli hospitalizovať, princ Filip sa necítil dobre

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Deväťdesiatdeväťročného manžela britskej kráľovnej, princa Filipa, prijali do londýnskej nemocnice, pretože sa necítil dobre. Informoval o tom v stredu Buckinghamský palác. Uviedol, že princa Filipa prijali do súkromnej Nemocnice kráľa Eduarda VII. v utorok večer.Hospitalizácia je podľa vyjadrenia paláca „preventívnym opatrením" na odporúčanie Filipovho lekára. Očakáva sa, že v nemocnici zostane niekoľko dní na „pozorovanie a oddych".Princ Filip, známy aj ako vojvoda z Edinburghu, odišiel do dôchodku v roku 2017 a len zriedka sa objavuje na verejnosti. Počas súčasného lockdownu platného v Anglicku sa zdržiaval s kráľovnou na hrade Windsor, ktorý leží západne od Londýna.