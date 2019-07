Manželka exšéfa Interpolu žaluje organizáciu pre jeho zadržanie

Meng Chung-wej, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. júla (TASR) - Manželka bývalého prezidenta Interpolu Menga Chung-wej žaluje túto medzinárodnú policajnú organizáciu za to, že jej manžela nedokázala ochrániť pred zatknutím v Číne a zlyhala pri ochrane jeho rodiny. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.Grace Mengová uviedla, že jej právnici podali žalobu na Stály rozhodcovský súd (PCA) so sídlom v holandskom Haagu. Podľa jej slov InterpolInterpol v nedeľu tieto obvinenia rázne odmietol.Menga Chung-wej od vlaňajšieho septembra zadržiavajú v Číne pre podozrenie a neskôr obvinenia z korupcie. Počas súdneho procesu v Číne priznal, že prijal úplatky v hodnote 2,1 milióna dolárov.Meng patrí do rozširujúcej sa skupiny predstaviteľov vládnucej komunistickej strany stíhaných v rámci protikorupčnej kampane prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorá podľa kritikov slúži na odstránenie jeho politických nepriateľov.Funkcie prezidenta Interpolu, ktorú zastával ako vôbec prvý Číňan, sa Meng ujal v novembri 2016. V posledných rokoch žil spoločne s manželkou a dvoma deťmi vo francúzskom Lyone, kde medzinárodná organizácia sídli.O Menga sa začali zaujímať svetové médiá po tom, ako jeho manželka koncom septembra 2018 nahlásila, že je nezvestný. Po odcestovaní do Číny sa jej totiž neozval a ani samotný Interpol spočiatku nedokázal uviesť, kde sa Meng nachádza.Interpol následne dostal Mengovu okamžitú rezignáciu na post prezidenta tejto organizácie. Čínske úrady oznámili, že čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z prijímania úplatkov a ďalšie porušenia zákona. V marci Menga vylúčili z Komunistickej strany Číny a jeho prípad odovzdali prokuratúre, čo v krajine spravidla vedie k obžalobe a odsúdeniu, upozornila vtedy agentúra DPA.V máji Mengovej manželke Grace udelili politický azyl vo Francúzsku po tom, ako vyjadrila obavy, že sa ju spolu s jej dvoma deťmi môžu pokúsiť uniesť.