Odpustovou svätou omšou v Levoči vyvrcholila najstaršia slovenská púť

Levočská púť 2019 na Mariánskej hore v Levoči 7. júla 2019. Na snímke slávnostná odpustová svätá omša, celebruje J. Em. kardinál Stanislaw Rylko (uprostred), arcikňaz Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levoča 7. júla (TASR) – Slávnostnou odpustovou svätou omšou, ktorú celebroval poľský kardinál Stanislaw Rylko, v nedeľu vyvrcholila najväčšia a zároveň najstaršia púť na Slovensku na Mariánsku horu pri Levoči.uviedol v úvode kázne.Počiatky tohto pútnického miesta siahajú až do 13. storočia, keď tam bol postavený kostolík zasvätený návšteve Panny Márie a následne sa stal duchovným cieľom početného množstva pútnikov. Púte veriacich s tam konajú celé stáročia a neprestávali ani v ťažkých časoch totalitných režimov.vracia sa do histórie Rylko.Vo svojej kázni pripomenul aj odkaz pápeža Jána Pavla II, ktorý horu nad mestom Levoča navštívil v roku 1995 a vtedy zdôraznil, žeRylko pripomenul, že toto poslanie levočskej svätyne pokračuje aj dnes.skonštatoval Rylko, ktorý je arcikňazom Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme. Dodal, že Máriinu pomoc potrebujeme aj dnes, v časoch poznačených hlbokou krízou viery.Hovorca púte Jozef Lapšanský potvrdil, že priebeh púte bol mierne dramatický, keďže najmä v sobotu (6. 7.) neočakávali až takú účasť pútnikov na otváracej odpustovej omši, ktorú celebroval levočský dekan František Dlugoš.priblížil Lapšanský.Dodal, že situáciu skomplikovalo prerušenie dodávky vody v sobotu pred polnocou, problém sa však podarilo vyriešiť. Mariánska hora bola v noci zaplnená do posledného miesta stanujúcimi pútnikmi.dodal Lapšanský.Program Levočskej púte sa začal v nedeľu (30. 6.), organizátori odhadujú, že počas víkendu zavítalo na Mariánsku horu takmer 400.000 pútnikov. Záchranári za dva dni ošetrili takmer 90 ľudí, vo väčšine prípadov išlo o kolapsy z tepla, prípadne dehydratácie.