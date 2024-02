Manželka zosnulého opozičného lídra Navaľného vyzvala medzinárodnú komunitu na boj proti hroznému režimu prezidenta Putina

16.2.2024 (SITA.sk) - Manželka ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného Julia po správach o jeho úmrtí v piatok vyzvala medzinárodnú komunitu, aby bojovala proti „strašnému" režimu ruského vodcu Vladimira Putina . Delegátom na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii povedala, že nemá potvrdenie o úmrtí jej manžela, len správy zo štátnych médií. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Julia Navaľná prítomným v Mníchove povedala, že rozmýšľala, či sa má pred nich postaviť. „Dosť dlho som nad tým rozmýšľala. Pomyslela som si: 'Mám tu stáť pred vami, alebo sa mám vrátiť k svojim deťom?' A potom som si pomyslela: 'Čo by urobil Alexej na mojom mieste?' A som si istá, že by stál tu na tomto pódiu," vyjadrila sa.„Mali by sme sa spojiť a mali by sme bojovať proti tomuto zlu. Dnes by sme mali bojovať proti tomuto hroznému režimu v Rusku. Tento režim a Vladimir Putin by mali niesť osobnú zodpovednosť za všetky zverstvá, ktorých sa v našej krajine dopustili," apelovala na medzinárodnú komunitu.Ruská väzenská služba informovala, že 47-ročný Alexej Navaľnyj, ktorého väznili v arktickej väzenskej kolónii, zomrel po tom, ako sa po prechádzke cítil zle a takmer okamžite stratil vedomie, pričom sa ho nepodarilo oživiť. Navaľného tlačová tajomníčka Kira Jarmyšová však uviedla, že nemá žiadne potvrdenie o jeho smrti. Presné okolnosti úmrtia hlasného kritika Kremľa nie sú známe, ale svetoví lídri z neho vinia Putina a jeho autokratický režim, pre ktorých Navaľnyj predstavoval veľkú politickú aj symbolickú hrozbu.