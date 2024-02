Spojené štáty nemôžu poľaviť v podpore demokracie a multilateralizmu, vyhlásila viceprezidentka USA Kamala Harris

Izoláciu Spojených štátov odmieta

Vyjadrenia Trumpa o Rusku

16.2.2024 (SITA.sk) - Spojené štáty podľa ich viceprezidentky Kamaly Harris nepoľavia v podpore demokracie a multilateralizmu, ako aj v obrane medzinárodných pravidiel a noriem pred pokusmi o ich rozvrátenie.Na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii varovala pred silnejúcim autoritarizmom a izolacionizmom, čím odkazovala aj na svetonázor exprezidenta Donalda Trumpa „V skutočnosti, keď sa Amerika izolovala, hrozby len narástli. V týchto nepokojných časoch je jasné, že Amerika nemôže ustúpiť. Amerika sa musí pevne postaviť za demokraciu. Musíme sa postaviť na obranu medzinárodných pravidiel a noriem a musíme stáť pri našich spojencoch," vyhlásila Harris.Presadzovanie izolácie Spojených štátov od sveta, podľa nej znamená, že je v najlepšom záujme amerického ľudu „ignorovať spoločné porozumenie medzi národmi, prijať diktátorov a prijať represívnu taktiku a vzdať sa záväzkov voči našim spojencom v prospech jednostrannej akcie". Takýto svetonázor je podľa viceprezidentky krátkozraký, nebezpečný a destabilizujúci pre USA aj svet.„Prezident (Joe) Biden a ja tento názor preto odmietame," dodala.Slová americkej viceprezidentky boli jasnou kritikou Trumpa a jeho spojencov, hoci ho priamo nemenovala. Exprezident sa tento mesiac vyjadril, že v prípade znovuzvolenia na post hlavy štátu bude nabádať Rusko, aby urobilo „čokoľvek do pekla chce" ktorejkoľvek členskej krajine Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) , ktorá nedodržiava pravidlá o výdavkoch na obranu.Harris povedala, že „záväzok Bidenovej administratívy voči NATO zostáva pevný".„Predstavte si, že by sa Amerika otočila chrbtom k Ukrajine a opustila by našich spojencov v NATO a vzdala by sa našich zmluvných záväzkov. Predstavte si, že by sme na (ruského vodcu Vladimira) Putina boli mierni, alebo ho povzbudzovali," poznamenala.