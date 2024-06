Manželke potajomky pridával do nápojov pervitín. Muža z Bánoviec nad Bebravou obvinili z drogovej trestnej činnosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.6.2024 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ polície z Bánoviec nad Bebravou obvinil 26-ročného muža z drogovej trestnej činnosti . Na polícii jeho manželka oznámila podozrenie, že jej manžel potajomky dáva do nápojov drogy. Sama cítila, že nie je v poriadku, mala rozšírené zreničky, neovládateľné pohyby tela, sucho v ústach. Trpela aj nervozitou a nespavosťou. Žena si preto kúpila multidrogový test na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok, ktorý jej podozrenie potvrdil.„Polícia muža v zmysle zákona zadržala, pričom u neho zaistila štyri vrecká s obsahom bielej kryštalickej látky. Na základe predbežného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ ide o metamfetamín (pervitín). Zo zaisteného množstva drogy by bolo možné pripraviť minimálne 6 jednotlivých dávok drogy schopných ovplyvniť psychiku užívateľa. Páchateľ sa k podávaniu drog svojej manželke priznal,“ informovala o prípade trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová Muž bol obvinený zo zločinu šírenia toxikománie v súbehu s prečinom nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Bol na neho spracovaný podnet na vzatie do väzby, o ktorom v pondelok rozhodne súd.