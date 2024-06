Eurovoľby podľa Kramplovej rozhodli disciplinovaní slniečkári, Progresívne Slovensko označila za extrémistov

Pasivita pronárodných voličov

Spálená zem a problémy

10.6.2024 (SITA.sk) - Poslankyňa a neúspešná kandidátka vo volieb do Európskeho parlamentu SNS ) nie je spokojná s výsledkom. Výsledky sú podľa nej odrazom nízkej účasti a pasivita rozhodla o tom, že hnutie Progresívne Slovensko (PS) bude mať namiesto doterajších dvoch poslancov šesť.PS súčasne označila za extrémistov. Ako vyhlásila, liberáli mobilizovali a dosiahli výsledok, ktorý môže poškodiť Slovensko.„Na opačnej strane stojí, žiaľ, spektrum pronárodných a sociálnych strán, ktoré s výsledkom nemôžu byť spokojné," napísala Kramplová na svojej sociálnej sieti.Ako ďalej uviedla, pasivita znamená zlyhanie všetkých, od pronárodných politikov až po všetkých, ktorým záleží na budúcnosti krajiny.„Je mimoriadne dôležité, aby každý jeden z nás spravil všetko pre to, aby aj tí, ktorí ešte v súčasnosti spia, pochopili, že nie je možné zostávať pasívny, že nie je možné postaviť sa k akémukoľvek problému, ktorý si žiada moju účasť tým spôsobom, že veď to za mňa vybavia, odvolia, zariadia iní, toto nie je dôležité," uviedla poslankyňa s tým, že budúcnosť SR je spoločnou zodpovednosťou.„Ak budeme naďalej zostávať pasívni, ovládnu náš štát opäť liberálni extrémisti, podobne ako v roku 2020. Práve výsledná pasivita a demobilizácia pronárodných voličov bola tou chybou, ktorá stála v roku 2020 za výsledkami parlamentných volieb a za hrôzovládami bláznov z rokov 2020 až 2023, ktoré za sebou zanechali spálenú zem a problémy, na ktoré doplácame ešte teraz," vyhlásila Kramplová, ktorá tak apeluje na účasť na všetkých voľbách. „Lebo ak zostane aj v ďalšom období väčšina národa rovnako pasívna, bude voľby na Slovensku rozhodovať kaviareň a slniečkári," uzavrela.