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 24hod.sk    Šport

01. októbra 2026

Manželstvo sa skončilo po dlhých 26 rokoch. Legendárny brankár Čech sa na dovolenke priznal k nevere


Tagy: Kariéra Manželstvo Nevera Rozvod Úspechy

Hoci sa brankár FC Chelsea a českého národného tímu pokúsil manželstvo zachrániť, exmanželka to rázne odmietla a chcela vzťah ukončiť. Bývalý český futbalista Petr Čech oznámil pred vyše ...



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azerbaijan_soccer_europa_league_final_54716 2a4ed8c4cdbb4b4cbe73f46debb63ab3 676x461 1.10.2026 (SITA.sk) - Hoci sa brankár FC Chelsea a českého národného tímu pokúsil manželstvo zachrániť, exmanželka to rázne odmietla a chcela vzťah ukončiť.


Bývalý český futbalista Petr Čech oznámil pred vyše rokom rozpad dlhoročného manželstva. Na spoločnej dovolenke v Taliansku sa vtedajšej manželke Martine priznal, že ju podviedol.

V britskom podcaste Chin Wags opísala, ako sa to všetko dozvedela. "Boli sme spolu celkom 26 rokov. Naša cesta sa skončila, keď som Petra vzala do Talianska na jeho narodeniny. On sa mi tam totiž priznal, že mi bol neverný," prezradila.

Hoci sa brankár FC Chelsea a českého národného tímu pokúsil manželstvo zachrániť, Martina to rázne odmietla a chcela vzťah ukončiť.

"Chcel so mnou zostať a manželstvo zachrániť. Ale ja som sa rozhodla, že nechcem. Pretože keď ťa niekto nerešpektuje a neváži si ťa, je čas sa odlúčiť. Stála som si za svojím, aj keď naliehal na to dať to do poriadku," priblížila ďalej.

Dvojica sa spoznala už na strednej škole, no po priznaní na spoločné roky už pozerala inak. "Nečakala som to. Myslela som si, že sme spolu šťastní. Človek potom pochybuje o minulosti, či ten vzťah bol vôbec skutočný. Navyše vám to zničí plány na ďalšiu budúcnosť."

Nenávisť však voči Čechovi necíti a praje mu do ďalšieho života len to najlepšie. Myslí si, že ich odlúčenie mohlo zapríčiniť aj koniec jeho aktívnej kariéry.

"Pri futbale bol zvyknutý na režim, vyťaženosť, adrenalín aj pozornosť. A potom všetko toto náhle zmizne. Je to pre mňa stále veľmi bolestivé. Ale myslím, že to bolo správne rozhodnutie. Pomohlo mi sa cez to všetko preniesť, pretože som sa vždy spoliehala na seba. Nebola som na ňom závislá, dokázala som rozbehnúť vlastný biznis a zachovať si vlastnú tvár," dodala Martina v podcaste.


Zdroj: SITA.sk - Manželstvo sa skončilo po dlhých 26 rokoch. Legendárny brankár Čech sa na dovolenke priznal k nevere © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Manželstvo Nevera Rozvod Úspechy
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