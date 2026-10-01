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01. októbra 2026
Manželstvo sa skončilo po dlhých 26 rokoch. Legendárny brankár Čech sa na dovolenke priznal k nevere
Tagy: Kariéra Manželstvo Nevera Rozvod Úspechy
Hoci sa brankár FC Chelsea a českého národného tímu pokúsil manželstvo zachrániť, exmanželka to rázne odmietla a chcela vzťah ukončiť. Bývalý český futbalista Petr Čech oznámil pred vyše ...
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1.10.2026 (SITA.sk) - Hoci sa brankár FC Chelsea a českého národného tímu pokúsil manželstvo zachrániť, exmanželka to rázne odmietla a chcela vzťah ukončiť.
Bývalý český futbalista Petr Čech oznámil pred vyše rokom rozpad dlhoročného manželstva. Na spoločnej dovolenke v Taliansku sa vtedajšej manželke Martine priznal, že ju podviedol.
V britskom podcaste Chin Wags opísala, ako sa to všetko dozvedela. "Boli sme spolu celkom 26 rokov. Naša cesta sa skončila, keď som Petra vzala do Talianska na jeho narodeniny. On sa mi tam totiž priznal, že mi bol neverný," prezradila.
Hoci sa brankár FC Chelsea a českého národného tímu pokúsil manželstvo zachrániť, Martina to rázne odmietla a chcela vzťah ukončiť.
"Chcel so mnou zostať a manželstvo zachrániť. Ale ja som sa rozhodla, že nechcem. Pretože keď ťa niekto nerešpektuje a neváži si ťa, je čas sa odlúčiť. Stála som si za svojím, aj keď naliehal na to dať to do poriadku," priblížila ďalej.
Dvojica sa spoznala už na strednej škole, no po priznaní na spoločné roky už pozerala inak. "Nečakala som to. Myslela som si, že sme spolu šťastní. Človek potom pochybuje o minulosti, či ten vzťah bol vôbec skutočný. Navyše vám to zničí plány na ďalšiu budúcnosť."
Nenávisť však voči Čechovi necíti a praje mu do ďalšieho života len to najlepšie. Myslí si, že ich odlúčenie mohlo zapríčiniť aj koniec jeho aktívnej kariéry.
"Pri futbale bol zvyknutý na režim, vyťaženosť, adrenalín aj pozornosť. A potom všetko toto náhle zmizne. Je to pre mňa stále veľmi bolestivé. Ale myslím, že to bolo správne rozhodnutie. Pomohlo mi sa cez to všetko preniesť, pretože som sa vždy spoliehala na seba. Nebola som na ňom závislá, dokázala som rozbehnúť vlastný biznis a zachovať si vlastnú tvár," dodala Martina v podcaste.
Zdroj: SITA.sk - Manželstvo sa skončilo po dlhých 26 rokoch. Legendárny brankár Čech sa na dovolenke priznal k nevere © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý český futbalista Petr Čech oznámil pred vyše rokom rozpad dlhoročného manželstva. Na spoločnej dovolenke v Taliansku sa vtedajšej manželke Martine priznal, že ju podviedol.
V britskom podcaste Chin Wags opísala, ako sa to všetko dozvedela. "Boli sme spolu celkom 26 rokov. Naša cesta sa skončila, keď som Petra vzala do Talianska na jeho narodeniny. On sa mi tam totiž priznal, že mi bol neverný," prezradila.
Hoci sa brankár FC Chelsea a českého národného tímu pokúsil manželstvo zachrániť, Martina to rázne odmietla a chcela vzťah ukončiť.
"Chcel so mnou zostať a manželstvo zachrániť. Ale ja som sa rozhodla, že nechcem. Pretože keď ťa niekto nerešpektuje a neváži si ťa, je čas sa odlúčiť. Stála som si za svojím, aj keď naliehal na to dať to do poriadku," priblížila ďalej.
Dvojica sa spoznala už na strednej škole, no po priznaní na spoločné roky už pozerala inak. "Nečakala som to. Myslela som si, že sme spolu šťastní. Človek potom pochybuje o minulosti, či ten vzťah bol vôbec skutočný. Navyše vám to zničí plány na ďalšiu budúcnosť."
Nenávisť však voči Čechovi necíti a praje mu do ďalšieho života len to najlepšie. Myslí si, že ich odlúčenie mohlo zapríčiniť aj koniec jeho aktívnej kariéry.
"Pri futbale bol zvyknutý na režim, vyťaženosť, adrenalín aj pozornosť. A potom všetko toto náhle zmizne. Je to pre mňa stále veľmi bolestivé. Ale myslím, že to bolo správne rozhodnutie. Pomohlo mi sa cez to všetko preniesť, pretože som sa vždy spoliehala na seba. Nebola som na ňom závislá, dokázala som rozbehnúť vlastný biznis a zachovať si vlastnú tvár," dodala Martina v podcaste.
Zdroj: SITA.sk - Manželstvo sa skončilo po dlhých 26 rokoch. Legendárny brankár Čech sa na dovolenke priznal k nevere © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kariéra Manželstvo Nevera Rozvod Úspechy
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