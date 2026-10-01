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 24hod.sk    Šport

01. októbra 2026

Zverev je proti skráteniu zápasov na grandslamových turnajoch, zdôrazňuje ich históriu


Tagy: grandslamové turnaje

Nemecký tenista Alexander Zverev obhajuje tradičný formát na štyroch grandslamových turnajoch, ktorý je podľa neho výzvou a súčasťou histórie tenisu. Nemecký tenista Alexander Zverev kritizuje ...



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zverev2 676x451 1.10.2026 (SITA.sk) - Nemecký tenista Alexander Zverev obhajuje tradičný formát na štyroch grandslamových turnajoch, ktorý je podľa neho výzvou a súčasťou histórie tenisu.


Nemecký tenista Alexander Zverev kritizuje návrhy na skrátenie zápasov mužov na grandslamových turnajoch zo súčasného formátu na dva víťazné sety namiesto troch. "Je to história," povedal Zverev vo štvrtok počas turnaja v Pekingu, pričom zdôraznil, že formát maximálne piatich setov predstavuje najťažšiu výzvu v tomto športe.

Aktuálna dvojka svetového rebríčka tenistov a úradujúci víťaz Roland Garros a US Open objasnil, že päťsetové zápasy sú fyzicky extrémne náročné a predstavujú vrchol tenisovej konkurencie. "Je to najťažšia vec na víťazstvo v našom športe, pretože hráme na päť setov," uviedol 27-ročný Nemec. Počas svojej cesty za titulom na US Open odohral dva päťsetové zápasy, ktoré sa skončili výrazne po polnoci.

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"Nepoznám žiadneho hráča, ktorý by chcel hrať na dva víťazné sety," dodal Zverev. So štipkou humoru poznamenal, že možno Srb Novak Djokovič by mohol preferovať kratšie zápasy vzhľadom na svoj vek. "Možno Novak chce hrať na dva sety, pretože je už trochu starší," vyhlásil Zverev a pokračoval: "Myslím si, že ak by ste sa ho na to pýtali pred desiatimi alebo pätnástimi rokmi, určite by povedal nie."

Tridsaťdeväťročný Djokovič získal 24 grandslamových titulov, stále čaká na rekordný 25. titul.

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V ostatných týždňoch sa objavili návrhy zo strany organizátorov Australian Open o diskusii na skrátenie zápasov v prvých kolách grandslamových turnajov s cieľom prilákať najmä mladšie publikum a zlepšiť divácky zážitok. Zverev však zostáva pevne presvedčený, že tradícia formátu piatich setov slúži ako dôležitá súčasť tenisovej histórie a športovej náročnosti.


Zdroj: SITA.sk - Zverev je proti skráteniu zápasov na grandslamových turnajoch, zdôrazňuje ich históriu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: grandslamové turnaje
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