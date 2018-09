Marcelo ukončil prestupové špekulácie, kariéru chce ukončiť v Reale

Hráč Realu Madrid Marcelo (vpravo) v súboji o loptu s Davidom Remeseirom, archívne foto. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Madrid 6. septembra (TASR) - Brazílsky futbalista Marcelo je spokojný v Reale Madrid. Podľa vlastných slov by v tíme zo španielskej metropoly rád pôsobil až do konca svojej kariéry.Marcelo týmto vyjadrením ukončil aj mnohé špekulácie, ktoré hovorili o jeho možnom odchode do Juventusu Turín, kde pred pár týždňami prestúpil práve zPortugalčan Ronaldo.povedal Marcelo v rozhovore pre Real Madrid TV.dodal 30-ročný Brazílčan, ktorý prišiel do Realu Madrid v januári 2007 z Fluminense. Za madridský tím odohral vyše 300 zápasov, zmluvu so šampiónom Ligy majstrov má platnú do júna 2022.