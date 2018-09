Hokejisti Slovana prehrali v KHL v Jekaterinburgu 2:3, získali bod

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Avtomobilist Jekaterinburg - Slovan Bratislava 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 7. Da Costa (Dawes), 25. Belousov (Paré), 65. Golyšev (Dawes, Višnevskij) – 13. Sersen (Liška, Chipchura), 60. Taffe (Sersen, Rau). Rozhodovali: Gamalej, Kislov – Maximovskij, Osipov (všetci Rus.). vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4562 divákov



Avtomobilist Jekaterinburg: Kovář – Trjamkin, Vasilevskij, Mamkin, Mišarin, Gurkin, Višnevskij, Valitov – Česalin, Kučerjavenko, Krikunov – Golyšev, Da Costa, Dawes – Sexton, Paré, Belousov – Litovčenko, Popov, Rassejkin – Obidin



Slovan Bratislava: Štěpánek – Gelinas, Sersen, Grman, Meszároš, Schaus, Jánošík, Bačik, Švarný – Řepík, Taffe, Červený – Liška, Chipchura, Lunter – Buc, Rau, Sukeľ – Šimun, Hrnka



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jekaterinburg 6. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava získali v novej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) prvý bod. Vo svojom treťom zápase prehrali vo štvrtok na ľade Avtomobilistu Jekaterinburg 2:3 po predĺžení. Rozhodujúci gól inkasovali sekundu pred koncom extračasu od Anatolija Golyševa.Za Slovan sa strelecky presadil obranca Michal Sersen v prvej tretine, duel poslal do predĺženia v poslednej minúte riadneho času pri hre bez brankára vyrovnávajúcim zásahom na 2:2 Jeff Taffe. "Belasí" sa museli v zápase zaobísť bez zranených Patrika Lampera a Patrika Virtu.Zverenci trénera Vladimíra Országha zakončili trip na klziskách súperov, v nedeľu absolvujú domácu sezónnu premiéru proti Lokomotivu Jaroslavľ (17.00 h).Premiérovo v sezóne sa do bránky Slovana postavil Štěpánek a už v prvej minúte musel pravým betónom riešiť koncovku po nebezpečnej akcii Kučerjavenka s Dawesom. Domácim patril úvod stretnutia a ich aktivita vyústila do gólu v 7. minúte - Dawes šikovne od ľavého mantinelu našiel pred bránkou voľného Da Costu a ten otvoril skóre. Slovan postavilo na nohy vylúčenie Gurkina v polovici prvej časti, tesne po skončení početnej výhody vystrelil od modrej čiary Sersen a puk skončil za chrbtom brankára Kovářa - 1:1. Hostia ešte pred prestávkou ustáli oslabenie a neskôr i šancu Mamkina, do kabín išli za nerozhodného stavu.Vyrovnanú pasáž na začiatku druhej časti vystriedala zvýšená aktivita favorita a Avtomobilist dostal odmenu v 25. minúte. Nahodený puk Parého od modrej čiary sa pred bránkou dostal k Belousovovi a ten poslal svoj tím opäť do náskoku - 2:1. Slovan mohol odpovedať rovnako už o chvíľu neskôr po pohľadnej akcii Chipchuru, po jeho strele sa ale ukážkovým "semaforom" prezentoval Kovář. Český brankár domácich vyšiel úspešne aj z ďalších mikrosúbojov proti Lunterovi a Sukeľovi a krátky tlak "belasých" vyrovnanie nepriniesol. Snahu hostí potom pribrzdilo vylúčenie Řepíka, ktoré jeho tím prežil bez ujmy, ale stále naháňal tesné manko.Tretiu tretinu odštartoval Slovan presilovkou, Kovář v nej zlikvidoval nebezpečný pokus Taffeho i delovku Gelinasa od modrej čiary. Slovan sa smerom dopredu snažil, defenzíva domácich však odolávala aj s pomocou častého kúskovania hry. Na druhej strane mohol Avtomobilist poistiť svoj náskok v polovici tretej časti, spoluhráčov ale zákrokmi podržal Štěpánek a Sexton vo veľkej príležitosti trafil iba žrď odkrytej bránky. Slovan napokon vyrovnal v hre bez brankára, 49 sekúnd pred koncom sa bekhendom presadil Taffe a poslal duel do predĺženia. V ňom rozhodol o triumfe domácich Golyšev sekundu pred sirénou.