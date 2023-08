Marcelo zlomil nohu Sanchezovi, ihrisko po vylúčení opustil v slzách

Argentínsky futbalista Luciano Sanchez z tímu Argentinos Juniors utrpel v utorok vážnu zlomeninu ľavej nohy. Zranenie si privodil počas osemfinálového zápasu Copa Libertadores v Buenos Aires po faule brazílskeho obrancu Marcela z Fluminense.





K incidentu prišlo v 56. minúte, keď po súboji oboch hráčov dostal Marcelo červenú kartu. Skúsený 35-ročný krajný obranca sa chcel po svojej typickej kľučke zbaviť súpera, no nešťastne mu pri nej šliapol na jeho vzpriamenú nohu. Sanchezova končatina zostala v neprirodzenej polohe a hráč kričal od bolesti. Šampión silnej éry Realu Madridu a bývalý 58-násobný brazílsky reprezentant niesol situáciu veľmi ťažko, ihrisko opustil so slzami v očiach a podopierali ho aj hráči argentínskeho mužstva. Po zápase sa na sociálnej sieti ospravedlnil: "Dnes som musel na ihrisku prežiť veľmi ťažké chvíle. Neúmyselne som zranil súpera. Chcem ti zaželať čo najrýchlejšie uzdravenie, Luciano. Nech máš všetku silu na svete!"Zápas sa skončil 1:1, oba tímy sa opäť stretnú budúci utorok na štadióne Maracana v boji o postup do štvrťfinále.