Mbappé v Liverpoole? Smiali sme sa na tom, hovorí tréner Klopp a skritizoval aj exodus do Saudskej Arábie

Nie je to reálne

Exodus futbalistov do Saudskej Arábie

2.8.2023 - Tréner FC Liverpool Jürgen Klopp vyvrátil špekulácie o možnom hosťovaní francúzskeho útočníka Kyliana Mbappého Paríža Saint-Germain na Anfielde.Podľa nemeckého kouča by ho to zaskočilo, lebo LFC vraj nemá dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie 24-ročnej superhviezdy.Zástupcovia FC Liverpool údajne vedú rozhovory s predstaviteľmi PSG o možnostiach ročného hosťovania Mbappého, ktorý má s PSG kontrakt do 30. júna 2024 a nedávno informoval predstaviteľov klubu, že neaktivuje opciu na predĺženie zmluvy o ďalších dvanásť mesiacov.Veľký záujem o majstra sveta z roku 2018 prejavil saudskoarabský klub Al-Hilal , ktorý ponúkol Parížanom za prestup Mbappého 300 miliónov eur, pričom pre samotného hráča pripravil ročný kontrakt s platom 700 miliónov eur."Smiali sme sa na tom. Myslím si, že je naozaj dobrý hráč, ale finančne nám to vôbec nevyhovuje. Nechcem kaziť zábavu, no pokiaľ viem, nie je to reálne. Je možné, že niekto v klube niečo chystá a chce ma prekvapiť, čo sa zatiaľ nestalo za osem rokov môjho pôsobenia. Toto by bolo prvýkrát," uviedol Klopp na margo potenciálneho príchodu Mbappého do jeho mužstva.Kloppovi sa nepozdáva exodus futbalistov z Európy do Saudskej Arábie, z Liverpoolu tam počas tohto leta odišli Jordan Henderson, Fabinho i Roberto Firmino."V súčasnosti je to veľká vec. Najhoršie na tom celom je, že prestupové obdobie sa tam končí o tri týždne neskôr ako v Európe. Niečo také som počul a ak je to naozaj tak, Európe to veľmi nepomáha. FIFA a UEFA to musia nejako vyriešiť. Momentálne však neviem, čo presne sa stane," skonštatoval kormidelník "The Reds".