Marco Reus po odchode z Borussie Dortmund nekončí s kariérou, hrať bude za veľkou mlákou

16.8.2024 (SITA.sk) - Nemecký futbalový stredopoliar Marco Reus po odchode z Borussie Dortmund napokon nekončí s hráčskou kariérou.Síce sa o tejto možnosti hovorilo poriadne nahlas, rozhodol sa však pre odchod do USA a až do roku 2026 sa na spolupráci dohodol s klubom Los Angeles Galaxy zo zámorskej Major League Soccer (MLS).Reus opustil rodný Dortmund po dvanástich sezónach v kádri Borussie, v minulosti ho v rokoch 2012 a 2019 vyhlásili za najlepšieho hráča v celej I. bundeslige.Bol tiež platným hráčom nemeckej reprezentácie, za ktorú v rokoch 2011 až 2021 odohral dovedna 48 duelov s bilanciou 15 presných zásahov a 14 gólových prihrávok. Vo farbách klubu z Dortmundu v 429 zápasoch strelil 170 gólov a pridal 131 asistencií."Marco Reus je hráč svetovej úrovne, ktorý exceloval na vrcholnom športovom fóre. Pre Marca ako dvojnásobného najlepšieho hráča najvyššej nemeckej súťaže je prestup do tímu Galaxy potvrdením, že stále svedomito pracujeme na budovaní nášho klubu. Tešíme sa na jeho prínos pre LA Galaxy, keďže nás teraz čaká dôležitá časť sezóny," vyhlásil generálny manažér klubu Will Kuntz.Zaujímavosťou je, že práva na Reusa v MLS vlastnil klub Charlotte FC, tím z LA ho však získal za 400-tisíc dolárov. Predtým Nemec rokoval o možnom odchode práve do klubu zo Charlotte.