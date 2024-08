Poľsko zvažuje organizáciu olympijských hier, Tusk považuje za reálne roky 2040 či 2044

Najbližšie realistické termíny

Poriadne tvrdú konkurencia

Povedal to priamo na futbalovom ihrisku v mestešku Karczew neďaleko Varšavy, v ktorom navštívil tréning tímu chlapcov."Až život ukáže, či je to realistický cieľ. S prihliadnutím na prvotné rozhodnutia, záväzky či deklarácie Medzinárodného olympijského výboru môžeme hovoriť o rokoch 2040 alebo 2044. Toto rozhodnutie venujem dnešným 10, 12, 15-ročným, že Poľsko sa bude formálne usilovať o organizáciu olympijských hier," poznamenal.Podľa Tuska sú roky 2040 či 2044 najbližšie realistické termíny s ohľadom na potrebné rozhodovacie procesy. Agentúra AP pripomenula, že poľský premiér spravil uvedené vyhlásenie po neúspešnom účinkovaní na OH 2024 v Paríži, na ktorých Poliaci získali iba jedno zlato.Pre rok 2040 by mohli mať Poliaci poriadne tvrdú konkurenciu, keďže záujem už oficiálne potvrdili Nemci s Berlínom a uvažujú o tom aj Briti s Londýnom, Egypťania s Káhirou a novopostaveným a zatiaľ nepomenovaným hlavným mestom, či Španieli s Madridom.Pod Eiffelovkou poľská výprava nazbierala dovedna 10 cenných kovov a v medailovom hodnotení krajín obsadila 42. priečku, čo je najhoršie účinkovanie krajiny na OH od roku 1956.Poliaci sa v minulosti usilovali aj o organizáciu zimných olympijských hier. Čo sa týka vrcholných podujatí, v roku 2012 hostili futbalové majstrovstvá Európy spolu s Ukrajincami.