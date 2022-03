Marco Rossi sa stal rakúskym hokejistom roka súťaže AHL, druhým je Marco Kasper

Marco Rossi sa stal najlepším hokejistom uplynulého roka v Rakúsku. Dvadsaťročný útočník z tímu nižšej zámorskej súťaže AHL Iowa Wild jasne zvíťazil v hlasovaní odborného magazínu Powerplay.

Na druhom mieste skončil sedemnásťročný švédsky legionár Marco Kasper z Rögle BK, tretiu priečku obsadil hráč Dallasu Stars v NHL Michael Raffl.

“V prvom rade sa vám chcem poďakovať. Pre mňa je tímový výkon vždy v popredí, hokej je tímový šport. Na toto individuálne ocenenie som veľmi hrdý, pretože viem, že som niečo urobil správne. Keď sa pozriem na predchádzajúcich výhercov, je to pre mňa veľká česť,“ povedal Marco Rossi pre ORF.

11.3.2022 (Webnoviny.sk) -Rakúšan bol v prvej polovici minulého roka mimo hry pre následky ochorenia COVID-19 . Neskôr sa na súťažný ľad vrátil a dostal sa do skvelej formy. Vo farmárskom klube Iowa Wild vedie štatistiku strelcov so 16 gólmi. V 42 zápasoch si pripísal aj 26 asistencií.Jeho výkony si všimol aj klub NHL Minnesota Wild, ktorý ho povolal do A-tímu. Svoj debut v najslávnejšej profilige si okrútil začiatkom januára. Po dvoch zápasoch putoval naspäť na farmu.