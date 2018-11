Marek Frauwirth, ktorého dal popraviť Hitler, má novú pamätnú tabuľu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Tvrdošín 16. novembra (TASR) – Novú pamätnú tabuľu Markovi Frauwirthovi, ktorého dal spolu s ďalšími ôsmimi ľuďmi v roku 1939 popraviť Adolf Hitler, odhalili v piatok na budove Základnej školy Štefana Šmálika v Tvrdošíne. Jej vytvorenie inicioval spisovateľ a básnik Jozef Leikert.Frauwirth žil v Tvrdošíne a chodil tu do základnej školy. V roku 1926 odišiel študovať na strednú školu do Banskej Bystrice, potom na vysokú školu do Prahy. Bol mimoriadne nadaný - hral na husliach, gitare, rád recitoval a veľa cestoval. Keď Nemci 17. novembra 1939 zatvorili všetky české vysoké školy, Hitler dal na výstrahu popraviť deväť mladých ľudí, zväčša študentov. Bol medzi nimi jediný Slovák – Frauwirth.Informácie zverejnilo mesto Tvrdošín na svojej oficiálnej webovej stránke.