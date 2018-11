Po Iniciatíve poľnohospodárov vzniká aj Spolok farmárov Slovenska

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 16. novembra (TASR) – Na Slovensku vzniká nová organizácia Spolok farmárov Slovenska (SFS). Členovia prípravného výboru o tom informovali na piatkovej tlačovej konferencii v Košiciach. V rovnakom čase sa v obci Valaliky v okrese Košice-okolie konalo zakladajúce valné zhromaždenie Iniciatívy poľnohospodárov (IP).Snahou vzniku SFS je vytvoriť prísne apolitický spolok, ktorý bude chrániť záujmy malých a stredných farmárov, zabrániť výpredaju slovenskej pôdy a obnoviť vzťah národa k pôde, zabezpečovať kvalitnú produkciu potravín a zlepšovať potravinovú sebestačnosť Slovenska, či vytvárať stratégiu poľnohospodárstva Slovenska v prospech všetkých., povedal pre TASR člen prípravného výboru SFS Milan Kyseľ.SFS je zatiaľ občianskym združením, v budúcnosti by sa chcelo stať odborovou organizáciou. Ako odznelo na tlačovej konferencii, aktuálne má viac ako 160 členov. Valné zhromaždenie plánuje uskutočniť do jarných prác.uviedol Kyseľ.Ani jedno združenie farmárov neoznačilo rovnaký čas naplánovania tlačovej konferencie a valného zhromaždenia za náhodu. Podľa členov prípravného výboru SFS vznikol spolok z nespokojnosti ovládnutia IP skupinami, ktorých ambíciou je spolitizovať farmárov, čo je v hrubom rozpore so základnými cieľmi SFS, ktorí boli účastníkmi traktorových protestov v priebehu tohto roka a zakladateľmi Iniciatívy poľnohospodárov.,“ uviedol pre TASR Branislav Sobinkovič, ktorý je poverený pre komunikáciu s médiami za IP, ktorá zaevidovala približne 300 prihlášok na registráciu do združenia.povedala členka prípravného výboru SFS Anna Balková.Ako ďalej uviedla, vytvorenie ďalšieho združenia zameraného na hájenie záujmov farmárov nepovažuje za oddelenie. „, skonštatovala.Tieto tvrdenia IP odmieta a farmárov vyzýva, aby nepodľahli tlaku záujmových skupín, ktoré môžu byť podľa ich slov prepojené na oligarchov alebo vládnu moc. „“, uzavrel Sobinkovič.