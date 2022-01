Marek Hamšík investuje milióny eur do modernizácie areálu futbalovej školy v Banskej Bystrici

Vytvorenie zázemia pre mladých futbalistov

Areál nezmení činnosť

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Prevádzkovateľ futbalovej školy Mareka Hamšíka v Banskej Bystrici plánuje po 20 rokoch využívania športovísk existujúceho areálu investovať do jeho modernizácie. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) firmou Jupie FŠMH, spol. s.r.o., prevádzkujúcou areál.Ako pre agentúru SITA uviedol konateľ spoločnosti Alexander Rumanovský, do tohto projektu investuje svoje vlastné prostriedky vo výške 3,5 milióna eur futbalový reprezentant Marek Hamšík, ktorý je aj spoločníkom firmy.Pripravovanou investičnou činnosťou chce prevádzkovateľ vyriešiť dva základné problémy. Hlavným je modernizácia areálu pre súčasné potreby futbalovej akadémie, vytvorenie zázemia najmä pre mladých talentovaných futbalistov a ich následný fyzický a psychický rozvoj. Druhý problém, ktorý chce investor vyriešiť, je stabilizácia územia, teda predísť zosuvu svahu. „Problematická geomorfológia a nevhodné zloženie podložia v oblasti spôsobuje postupné zosúvanie kopca a priame ohrozovanie zástavby rodinných domov pod kopcom,“ popisuje sa v zámere.Funkčne projekt nemení náplň oproti terajšiemu využitiu futbalového areálu. V niekoľkých etapách sa počíta s vybudovaním hlavného futbalového ihriska, tréningového futbalového ihriska, šatní a zázemia pre športovcov, tribúny, komunikácií a spevnených plôch vrátane inžinierskych sietí. V rámci nového objektu šatní a zázemia má pribudnúť aj reštauračná časť, priestor pre fitness a časť pre techniku a stroje.Areál bude po revitalizácii slúžiť na rovnakú činnosť ako v súčasnosti, teda tréningový proces a výchovu futbalovej mládeže. Po jeho dobudovaní v ňom bude pracovať 22 zamestnancov, z toho 10 trénerov a pomocného personálu, päť zamestnancov v reštaurácii, šesť zamestnancov areálu a jedna osoba ako vedenie areálu.