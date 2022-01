Švajčiarka Kummerová už cestuje na ZOH do Pekingu, snowbordistka musí v Číne podstúpiť karanténu

Nezaočkovancov čaká karanténa

Miestenka na ZOH v Pekingu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - Olympijská šampiónka v snowbordingu zo Soči 2014 Švajčiarka Patrizia Kummerová sa pred ZOH 2022 v Pekingu rozhodla, že namiesto očkovania proti ochoreniu COVID-19 radšej podstúpi dlhú trojtýždňovú karanténu v čínskej metropole.Tridsaťštyriročná dvojnásobná medailistka z MS v paralelných disciplínach do dejiska ZOH odcestuje už počas aktuálneho týždňa.Čínske úrady od každej osoby nezaočkovanej proti koronavírusu požadujú pri vstupe do krajiny karanténu trvajúcu tri týždne. Výnimkou sú osoby, ktoré na to majú od odborníkov príslušné potvrdenie."Keďže som sa rozhodla nezaočkovať sa, karanténa je logickým dôsledkom. Rešpektujem všetky nariadenia a postupy určené úradmi a Medzinárodným olympijským výborom," uviedla Kummerová prostredníctvom vyhlásenia pre národný zväz Swiss Ski.Patrizia Kummerová síce ešte oficiálne nezískala olympijskú miestenku vo švajčiarskom tíme, no podľa Swiss Ski splnila všetky kritériá. Kummerová je aktuálne sedemnástou ženou hodnotenia Svetového pohára v paralelných disciplínach.ZOH 2022 v Pekingu sa začnú 4. februára a potrvajú do 20. februára. Paralelný obrovský slalom snowbordistov sa pod piatimi kruhmi uskutoční v utorok 8. februára. Na predchádzajúcich ZOH v kórejskom Pjongčangu skončila Kummerová šestnásta.