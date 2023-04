Marek Hamšík sa dočkal prvého streleného gólu v tomto roku, na výhru Trabzonsporu to však nestačilo

Hamšík hral od začiatku zápasu

Trabzon siahal aspoň na bod

30.4.2023 (SITA.sk) - Niekdajší kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík zaznamenal premiérový presný zásah v tomto kalendárnom roku.V sobotňajšom zápase 32. kola najvyššej tureckej súťaže strelil jediný gól majstrovského Trabzonsporu , ktorý napokon prehral na štadióne Konyasporu 1:2.Hamšík v 12. minúte stretnutia otvoril skóre, keď po rohovom kope usmernil do odkrytej bránky nepresnú strelu Egypťana Trézégueta. Bol to Hamšíkov prvý gól od 22. októbra minulého roka, keď rozhodol o triumfe nad Sivassporom (1:0).„Potešilo ma, že som nastúpil v základe a aj skóroval. Mrzí ma však, že sme nakoniec nezískali ani jeden bod. Začali sme dobre. Kým sme boli v plnom počte, tak sme hrali slušne. No v závere prvého dejstva bol Bakasetas vylúčený. Bol to ďalší duel, v ktorom nám arbiter vylúčil hráča v prvom polčase,“ uviedol Hamšík prostredníctvom svojej oficiálnej stránky.Podľa viacerých médií bol najlepšie hodnoteným hráčom Trabzonsporu. „V desiatich sa hrá ťažko, napriek tomu sme do 85. minúty dokázali držať remízu. Bohužiaľ, opäť sme prehrali. Musíme dať hore hlavy a sústrediť sa na ďalší duel,“ dodal Hamšík, ktorý hral do 86. minúty.Trabzonsporu patrí v tabuľke tureckej Süper Lig 2022/2023 priebežná 7. priečka so ziskom 45 bodov. V ostatných piatich ligových dueloch však získal len bod.