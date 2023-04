Slováci boli na MS v hokeji do 18 rokov blízko senzácie a siahali na bronz, Kanaďanom však podľahli v predĺžení (video)

Celebrini strelil víťazný gól

Návrat do elitnej kategórie

30.4.2023 (SITA.sk) - Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov bola 70 sekúnd od senzačného zisku bronzových medailí na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie vo Švajčiarsku.Zverenci trénera Tibora Tartaľa ako nováčik elitnej kategórie v nedeľňajšom zápase o 3. miesto prehrali s Kanaďanmi 3:4 po predĺžení. Majster sveta vzíde z večerného duelu medzi Američanmi a Švédmi (začiatok o 19.00 h SELČ).Po bezgólovej úvodnej tretine sa skóre prvýkrát menilo až v 31. minúte, keď presne namieril iba 16-ročný Kanaďan Macklin Celebrini. V 39. minúte však v presilovke vyrovnala najväčšia hviezda Slovákov Dalibor Dvorský Ešte pred druhou sirénou však „javorové listy“ opäť získali najtesnejší náskok, keď sa 13 sekúnd pred koncom druhej tretiny presadil Colby Barlow.Slovákom vyšiel nástup do tretej časti hry. V 42. minúte po druhý raz v zápase dokázali zmazať jednogólové manko, keď skóroval Peter Císar . To mladíkov spod Tatier povzbudilo a v 56. minúte nečakane udreli po tretí raz zásluhou Daniela Alexandra Jenčka Črtala sa veľká senzácia, no tú napokon Kanaďania nepripustili. Najprv 70 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal na 3:3 Matthew Wood a v deviatej minúte predĺženia Celebrini zaznamenal rozhodujúci gól.Tím SR "18" pri tretej účasti v semifinále MS premiérovo nedosiahol na medailu. Na premiérovom šampionáte tejto vekovej kategórie v Nemecku 1999 bral tím okolo Mariána Gaboríka bronz, o tri roky neskôr v Rusku výber s brankárom Jaroslavom Halákom či produktívnym útočníkom Štefanom Ružičkom získal striebro.Slováci hrali v elitnej kategórii MS hokejistov do 18 rokov po štyroch rokoch. V sezóne 2018/2019 totiž klesli o úroveň nižšie.V jari 2020 a 2021 nemali šancu na návrat medzi najlepšie výbery na svete, turnaj A-skupiny I. divízie MS na Slovensku totiž "zrušila" pandémia koronavírusu. V apríli 2022 však v Piešťanoch nestratili ani bod a vrátili sa medzi elitu.