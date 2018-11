Marek Hattas vidí Nitru ako bezpečné a moderné mesto 21. storočia

Na snímke primátor Nitry Marek Hattas. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 12. novembra (TASR) – Za primátora Nitry občania zvolili 31-ročného Mareka Hattasa. Získal 42,28 percenta hlasov. Kandidoval ako nezávislý.TASR prináša prehľad jeho programových téz.Program Mareka Hattasa a jeho tímu navrhuje zaviesť transparentný bankový účet pre mesto Nitra, aby bolo možné ľahko kontrolovať nakladanie s mestskými financiami. Zmluvy sa budú zverejňovať v digitálne čitateľnej forme tak, aby bolo jednoduchšie mesto kontrolovať. Časť rozpočtu sa vyčlení na projekty a aktivity, ktoré si navrhnú a schvália samotní obyvatelia Nitry.V časti Bezpečné mesto program Mareka Hattasa a jeho tímu uvádza:Mesto bude vytvárať priestor pre integráciu prisťahovalcov. V oblasti bezpečnosti sa chce inšpirovať príkladom českého Kolína, kde sa podarilo v rokoch 2014 až 2016 znížiť kriminalitu o 56 percent a majetkovú trestnú činnosť o vyše 70 percent.Primátor sa zasadí o založenie samostatného, od vedenia mesta oddeleného, úradu hlavného architekta mesta. Nitra podľa neho potrebuje nový územný plán.konštatuje program. Podľa neho by verejný priestor mal slúžiť všetkým. Primátor chce viac zelených plôch a lepšie využitie rieky Nitry.uviedol Marek Hattas v predvolebnom rozhovore pre TASR.Vo verejnej doprave chce Marek Hattas a jeho tím presadzovať posilnenie kľúčových spojov a ich lepšiu nadväznosť, vznik samostatných BUS pruhov, podmienky pre nové denné, nočné a expresné spoje MHD a aktualizáciu grafikonu MHD. S Národnou diaľničnou spoločnosťou chce primátor rokovať o obchvate R1 Pribina, aby prejazd medzi zjazdmi Nitra-východ a Nitra-Sever bol zadarmo.Vďaka novej aplikácii by mali mať obyvatelia aj návštevníci prehľad o voľných parkovacích miestach.avizuje primátorov program. Podpory by sa mali dočkať aj cyklisti, a to vo forme cyklopruhov a prístupu na pešiu zónu, avšak s maximálnou povolenou rýchlosťou 10km/h. Rozšíriť by sa mal počet stanovísk bikesharingu.Primátor chce vytvoriť mestský inkubátor, ktorý bude poskytovať pomoc a poradenstvo začínajúcim podnikateľom a ľuďom, ktorí prichádzajú s tvorivými nápadmi – najmä v oblasti služieb s vyššou pridanou hodnotu, aby vytvárali pracovné príležitosti v meste.Každé dieťa vo veku od troch rokov by malo mať zabezpečené miesto v predškolskom zariadení. Mesto bude priebežne kontrolovať, monitorovať a zverejňovať kvalitu jedál v školách.avizuje program, ktorý plánuje aktívnu spoluprácu s mládežníckym parlamentom. Primátor tiež chce, aby k existujúcemu festivalu Divadelná Nitra pribudli ďalšie podobné podujatia.V oblasti životného prostredia plánuje primátor zaviesť podporu verejných projektov ovocných sadov, komunitných záhrad či chovu včiel. Bude podporovať triedenie odpadu, viac separačných nádob pre bytovky a ku každému rodinnému domu, menšie separačné nádoby vo verejných priestranstvách, a tiež znižovanie tvorby odpadu – podpora projektov zameraných na zero waste.Na otázku, ktoré kroky by Marek Hattas spravil ako prvé, pred voľbami odpovedal: