Mesto Modra povedie ďalšie štyri roky primátor J. Petrakovič

Modra 12. novembra (TASR) – Mesto Modra povedie aj ďalšie štyri roky súčasný primátor Juraj Petrakovič (nezávislý). V sobotných (10.11.) komunálnych voľbách získal od obyvateľov 2648 hlasov (79,51 percenta). Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb.Na druhom mieste v boji o primátorské kreslo skončil Peter Majtán (nezávislý), ktorého volilo 265 voličov (7,95 percenta). Za ním nasledujú kandidáti Jaroslav Matovič (Sme rodina, Nova) s 234 hlasmi (7,02 percenta) a Artúr Soldán (Smer-SD) so 183 hlasmi (5,49 percenta).Obyvatelia Modry si zvolili do mestského zastupiteľstva 13 zástupcov. Medzi nimi je Peter Jakabovič, Ján Zigo, Jakub Liška, Naďa Kovárová, Andrea Kukumbergová, Ján Bača, Viera Jančovičová, Miroslav Ochaba, Peter Macháček, Marián Gavorník, Ján Juran a Božena Uherčíková. Za mestského poslanca bol zvolený aj primátor Juraj Petrakovič. Ak však chce vykonávať funkciu primátora, mandátu poslanca sa musí vzdať. Na jeho miesto v zastupiteľstve tak zrejme zasadne poslanec-náhradník Ján Jašek.Účasť voličov v Modre bola 43,45 percenta. Z celkového počtu 7750 zapísaných voličov sa volieb zúčastnilo 3368 voličov.