Marek Hrivík pobudne vo Švédsku ešte pár rokov, s Leksandom predĺžil zmluvu do leta 2026

17.6.2022 (Webnoviny.sk) - Kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie na bronzových ZOH 2022 v čínskom Pekingu útočník Marek Hrivík predĺžil zmluvu so švédskym klubom Leksand IF do leta 2026.Tridsaťročný Kysučan narodený v Čadci má za sebou už tri sezóny v tomto tíme. Do Leksandu prišiel v lete 2019 na dva ročníky a vrátil sa tam v polovici februára 2022 po pôsobení v ruskom Nižnom Novgorode v prvej časti sezóny 2021/2022."Som veľmi šťastný, že dohoda je spečatená. Teším sa, že budem súčasťou klubu počas nasledujúcich štyroch sezón. Myslím si, že tím a celá organizácia sú na správnej ceste k úspechu. A ja sa na nich chcem podieľať, na švédskom titule. V Leksande sa mi doteraz darilo, sú tu najlepší fanúšikovia a pracuje tu mnoho skvelých ľudí. Nepovažujem to za samozrejmosť, preto moje rozhodovanie nebolo ťažké, keď som dostal takú možnosť," povedal Hrivík na oficiálnom klubovom webe.Slovenský útočník za Leksand doteraz absolvoval 101 duelov základnej časti SHL s bilanciou 29 gólov a 58 asistencií, v play-off pridal 7 štartov a 4 body (1+3)."Marek je jeden z najlepších v Európe. A teraz, keď už sme sa dohodli na pokračovaní spolupráce, je to super pocit," poznamenal generálny manažér klubu Thomas Johansson.Marek Hrivík zbieral hokejové skúsenosti v Žiline, medzi seniormi debutoval v tíme HK Orange 20 v slovenskej extralige. V lete 2009 zamieril do Severnej Ameriky a tri sezóny strávil v juniorskej QMJHL.V zámorí zotrval až do leta 2018 a hrával väčšinou v AHL, no 24 zápasov (0+3) absolvoval aj v prestížnej NHL za New York Rangers Calgary Flames . Okrem ZOH 2022 reprezentoval Slovensko aj na MS v rokoch 2014 a 2021.