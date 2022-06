Zámorský expert by si Slafkovského vybral až zo štvrtého miesta, na jeho zoznam sa dostal aj Adam Sýkora

Slafkovský sa neustále zlepšoval

Puk zavezie ako na lopate

18.6.2022 (Webnoviny.sk) - Tri týždne pred tohtoročným draftom nováčikov do zámorskej NHL pribúdajú analýzy hokejových expertov, ktorí sa snažia predpovedať poradie hráčov. Tony Ferrari z magazínu The Hockey News tiež zostavil svoj rebríček a do prvej desiatky zaradil troch Slovákov.Na rozdiel od mnohých iných odborníkov, Juraja Slafkovského by si vybral až zo štvrtého miesta. Šimona Nemca dal ako druhého najlepšieho obrancu na ôsmu pozíciu a Filipa Mešára umiestnil na desiatu priečku. Do jeho zoznamu 50 najlepších hráčov sa dostal aj Adam Sýkora (46.)."Obľúbený olympionik všetkých expertov, na medzinárodnej scéne sa naozaj predviedol. Po jeho výkonoch na ZOH a MS sa o ňom veľa hovorí ako o najlepšom silovom útočníkovi na drafte. Tento robustný krídelník nemá problém predrať sa od mantinelu do stredu klziska a exceluje v hre pri mantineloch. Má postavu aj silu na to, aby odstavil súpera od puku a je dosť šikovný na to, aby sa zbavil protihráčov a vytvoril si na ľade priestor. Je to ojedinelá kombinácia, ktorá mu umožňuje byť rozdielovým hráčom. Nekorčuľuje tak rýchlo, ale hodí sa do prvých dvoch útokov ku dvom veľmi zručným a rýchlym hráčom. V Liige sa počas sezóny neustále zlepšoval, čo je vždy dobré znamenie," napísal Ferrari na webe wingedwheelpodcast.com ku Slafkovskému.Slafkovského viacerí odborníci pasujú do pozície draftovej dvojky, čím by o jedno miesto prekonal slovenský rekord Mariána Gáboríka z roku 2000.Nemca zase mnohí považujú za najlepšieho obrancu na drafte, Ferrari ho však zaradil až o päť miest za tretieho Čecha Davida Jiříčka.V sezóne 2021/2022 vytvoril Nemec juniorský extraligový rekord s 26 bodmi v 37 zápasoch základnej časti a bol tiež historicky najproduktívnejším juniorom v play-off najvyššej slovenskej hokejovej súťaže so 17 bodmi (5+12) v 19 stretnutiach.Mešárovi patrilo tretie miesto medzi Slovákmi a celkovo 20. v konečnom preddraftovom rebríčku skautov NHL z hráčov pôsobiacich v Európe, Sýkora bol v ňom na 42. pozícii ako štvrtý najlepší Slovák."Nemcovo pôsobenie v extralige hodnotia skauti rôzne. Vytvoril tam niekoľko juniorských rekordov, jeho produktivita je neskutočná. Na MS nazbieral 6 bodov v 8 zápasoch, najviac v histórii medzi 18-ročnými obrancami. Jeho korčuľovanie a hokejové videnie mu umožňujú tvoriť hru a slušne zvláda aj prechod do útoku. Na útočnej modrej čiare zahanbuje iných obrancov. Obavy sú pri jeho obrannej hre. Býva príliš agresívny v strednom pásme, čím zvyšuje riziko prečíslenia súpera. Nevynechá žiaden súboj, aj keď mu chýba sila. Nie je veľmi zručný pri práci s hokejkou, puk zavezie do pásma ako na lopate. Je na ňom čo obdivovať, ale musí byť trpezlivý, zdokonaľovať sa a porozumieť tomu, akým hráčom je a môže byť," uviedol odborník k obrancovi HK Nitra."Mešár je jedným z inteligentnejších a všestrannejších hráčov na drafte. Môže sa vám na ňom páčiť veľa vecí. Dokáže hrať na pozícii centra, ale ukázal svoje schopnosti aj ako krídelník. Veľmi dobre sa orientuje na ľade. Cez obrancu neprerazí, ale dokáže ho obísť svojou pohyblivosťou a zmenami v rýchlosti. Po prejdení útočnej modrej čiary v momente spomalí a vytvorí si priestor. Potom sa rozhodne, či prihrá alebo sa opäť rozbehne, pričom súper nemá čas na to reagovať. Je tiež excelentný v obrannej činnosti. Ukazuje náznaky komplexného hráča vďaka jeho pôsobeniu medzi mužmi. Bude musieť zosilnieť v spodnej časti tela, aby bol výbušnejším korčuliarom. Nechýba mu veľa, aby bol obojsmerný útočník v druhom alebo treťom útoku, ktorý bude tvoriť hru po celej dĺžke klziska," zhodnotil Ferrari útočníka HK Poprad."Počas celej sezóny sa o ňom veľa nehovorilo, ale napokon sa dostal do pozornosti skautov. Hrá inteligentne a vo vysokom tempe, v mužskej súťaži bol produktívny. Aj keď nepatrí k najväčším hviezdam, je pôsobivé, že tam hral na veľmi slušnej úrovni napriek tomu, že je jedným z najmladších hráčov na drafte. Bol prínosom pre reprezentáciu na MS hráčov do 18 rokov, na MS juniorov aj na seniorskom šampionáte. Má prístup profesionála, zlepšuje sa naberaním skúseností. Vždy má v hlave záložný plán, je pripravený sa prispôsobiť. Je šikovný pri práci s pukom a niekedy je ťažké mu ho zobrať, ale nepatrí medzi najšikovnejších hráčov. Je intuitívny, efektívne číta hru a dokáže vyťažiť maximum z danej situácie," myslí si Ferrari o Sýkorovi.