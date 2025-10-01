|
Štvrtok 2.10.2025
Meniny má Levoslav
01. októbra 2025
Marek Krajčí ostáva v klube Hnutia Slovensko, prijal vystretú ruku odpustenia a nového začiatku – VIDEO
Opozičný poslanec Marek Krajčí ostáva v poslaneckom klube Hnutia Slovensko. Ako povedal na stredajšej tlačovej ...
Zdieľať
1.10.2025 (SITA.sk) - Opozičný poslanec Marek Krajčí ostáva v poslaneckom klube Hnutia Slovensko. Ako povedal na stredajšej tlačovej konferencii, prijal „vystretú ruku odpustenia a nového začiatku“, ktorú mu ponúkol klub aj predsedníctvo hnutia.
„Môžeme stále mať na niektoré veci iné názory, napriek tomu sa môžme rešpektovať, vážiť si jeden druhého a ťahať spolu aj pre dobro Slovenska,“ skonštatoval Krajčí. Poslanec pritom ešte v utorok 30. septembra povedal, že v súvislosti s hlasovaním za koaličnú novelu ústavy týkajúcu sa kultúrno-etických otázok požiada o ukončenie členstva v poslaneckom klube Hnutia Slovensko, KÚ a Za ľudí a súčasne požiada aj o ukončenie členstva v Hnutí Slovensko.
Podľa predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča Krajčí ukázal diametrálne odlišný prístup ako druhý poslanec hnutia, ktorý podporil koaličnú novelu ústavy Rastislav Krátky. „To bola pokora, zahanbenie, uznanie si viny a snaha niesť zodpovednosť,“ povedal predseda hnutia Matovič, podľa ktorého Krajčí reálne oľutoval, čo sa stalo a reálne chce za to prijať zodpovednosť. Preto sa rozhodli Krajčímu dať v klube aj v hnutí šancu.
Zdroj: SITA.sk - Marek Krajčí ostáva v klube Hnutia Slovensko, prijal vystretú ruku odpustenia a nového začiatku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
