01. októbra 2025

Najbohatším Slovákom je opäť Chrenek, do rebríčku sa dostalo aj rekordne veľa nováčikov


Rebríček najbohatších Slovákov za rok 2025 priniesol viacero rekordov. Podľa magazínu Forbes sa medzi 60 najmajetnejších dostalo až 15 nováčikov, čím sa zoznam rozšíril o ...



gettyimages 529031701 676x450 1.10.2025 (SITA.sk) - Rebríček najbohatších Slovákov za rok 2025 priniesol viacero rekordov. Podľa magazínu Forbes sa medzi 60 najmajetnejších dostalo až 15 nováčikov, čím sa zoznam rozšíril o podnikateľov, ktorí často pôsobili mimo mediálneho záujmu, no dokázali vybudovať firmy s miliardovými obratmi a tisíckami zamestnancov. Celková hodnota majetku tejto šesťdesiatky podľa odhadov Forbesu predstavuje takmer 24 miliárd eur, z čoho až 40 percent vlastní prvá päťka.

Stála jednotka


Medziročne si najbohatší Slováci prilepšili o 1,37 miliardy eur – sčasti vďaka nárastu hodnoty aktív, sčasti vďaka dlhodobo zhodnocovaným dividendám,“ uviedla šéfredaktorka Forbes Slovensko Lucia Okšová.

Na čele rebríčka opäť zostal Tomáš Chrenek, ktorého majetok odhadli na 2,25 miliardy eur. Chrenek, spolumajiteľ oceliarskej skupiny Moravia Steel a vlastník rozsiahlej siete zdravotníckych zariadení Agel, si polepšil o 250 miliónov eur najmä vďaka rastu hodnoty zdravotníckeho biznisu. Nasleduje rodina Tkáčovcov so 2,1 miliardy eur, ktorá ťaží najmä z rekordných výsledkov J&T Banky.

Medziročné polepšenie


Tretia priečka patrí partnerovi Penta Investments Jaroslavovi Haščákovi s rodinou (2 mld. eur), ktorý profituje zo silného rastu hodnoty aktív skupiny Penta. Prvú päťku dopĺňajú developer Ivan Chrenko (1,68 mld. eur) a spoluzakladateľ J&T Ivan Jakabovič (1,59 mld. eur). Zaujímavým trendom je, že všetci členovia prvej desiatky si medziročne polepšili.

Po období pandémie, vojny na Ukrajine a inflačnej krízy sme videli posun smerom k diverzifikácii portfólií, čo pomohlo bohatým ďalej rásť,“ vysvetľuje Lucia Okšová. Upozorňuje však, že budúci rok môže poradie zamiešať geopolitická neistota či vládne konsolidačné opatrenia, ktoré zvyšujú tlak na domáci kapitál.

Nováčikovia v rebríčku


Najväčším skokanom je podnikateľ Ján Sabol, ktorý ovláda potravinársky a energetický holding AZC a biopalivársku skupinu Envien. Jeho majetok Forbes zvýšil na 450 miliónov eur, čo je nárast o 290 miliónov oproti minulému roku. Rebríček tento rok priniesol rekordný počet nových mien. Najbohatším nováčikom je šéf Slovnaftu Oszkár Világi (360 mil. eur).

Do zoznamu sa dostal aj zakladateľ GymBeamu Dalibor Cicman (150 mil. eur), ktorý je prvým bývalým členom rebríčka 30 pod 30, čo sa vyšplhal medzi slovenských milionárov. Ďalšími sú napríklad investor Milan Dubec, známy z Azetu a Pokecu (120 mil. eur), „mliečny kráľ“ Mikuláš Bobák s rodinou (120 mil. eur) či dvojica Róbert Mego a Andrej Šmuro, ktorí stoja za značkou Pierre Baguette (po 110 mil. eur).


Rebríček Forbesu vzniká na základe odhadov čistej hodnoty majetku, pričom sa vychádza z trhovej kapitalizácie alebo násobkov zisku EBITDA. Zohľadňuje sa aj čistý dlh, vlastnícke podiely či dividendy, no nejde o hotovosť na účtoch. Forbes Slovensko zostavuje zoznam od roku 2013 a patrí medzi najprestížnejšie prehľady bohatstva v krajine.




Zdroj: SITA.sk - Najbohatším Slovákom je opäť Chrenek, do rebríčku sa dostalo aj rekordne veľa nováčikov © SITA Všetky práva vyhradené.

