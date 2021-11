Marek Rodák vychytal v druhej anglickej lige piate čisté konto v rade, tréner aj fanúšikovia si ho pochvaľujú

Tri body sú zásluhou Rodáka

Fulham má kvalitných brankárov

7.11.2021 (Webnoviny.sk) - Šieste víťazstvo a z toho piate čisté konto za sebou. Slovenský brankár Marek Rodák svojimi skvelými výkonmi ťahá FC Fulham na vrchol tabuľky druhej najvyššej anglickej futbalovej súťaže - The Championship.V sobotňajšom súboji 17. kola na trávniku Peterborough vytiahol najmä v závere skvelé zákroky a svoje čisté konto predĺžil na 450 minút.Najtesnejšie víťazstvo pre hostí zabezpečil v 74. min gólom srbský kanonier Aleksandar Mitrovič, pre ktorého to bol dvadsiaty presný zásah v aktuálnej sezóne. Fulham je v tabuľke druhý o dva body za lídrom Bournemouthom."Slovenský brankár sedem minút pred koncom končekmi prstov vytlačil strelu Jonsona Clarka-Harrisa na vzdialenejšiu žrď a v samom závere zneškodnil aj loptu z priameho kopu. Tri z piatich jeho zákrokov prišli zo situácií vo vnútri šestnástky. Tri body pre Fulham sú Rodákova zásluha, lebo mužstvo, ktoré strelilo o 16 gólov viac ako ktorýkoľvek iný tím v súťaži, si okrem gólu veľa toho nevytvorilo," napísal futbalový web fourfourtwo.com."Rodák je naša jednoznačná jednotka. Niet o čom pochybovať a je smiešne, že nezačal túto sezónu v pozícii jednotky," objavilo sa na fanúšikovskom fóre na sociálnej sieti FC Fulham.Tréner Marco Silva na adresu svojho tímu a najmä Rodáka poznamenal: "Máme fantastické čísla, kľúčová pre naše víťazstvo nad Peterborough bola trpezlivosť a vášeň pre hru. Máme šťastie, že disponujeme dvoma kvalitnými brankármi a úžasnou súťaživosťou medzi nimi. Marek Rodák vie o tom, že mu dôverujem. Podáva fantastické výkony od prvej chvíle, čo k nám prišiel. Vyhrať nad Peterborough na jeho trávniku nie je jednoduché, ale zaslúžili sme si to," cituje Silvu newschainonline.com.Rodák sa mal už v nedeľu popoludní objaviť na zraze slovenskej futbalovej reprezentácie v hoteli Delfín v Senci pred poslednými dvoma zápasmi neúspešnej kvalifikácie o postup na MS 2022.Slováci v budúcom týždni doma privítajú Slovinsko a predstavia sa aj na Malte.