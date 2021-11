Zraneného Patrika Hrošovského nahradil v nominácii na zápasy so Slovinskom a Maltou Jakub Hromada

Hancko sa pripojí pred zápasom

Ani jeden tím nemôže postúpiť



Kvalifikácia o postup na MS 2022



aktualizovaná nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie



Brankári: Marek Rodák (FC Fulham/Angl.), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk/Poľ.), Martin Dúbravka (Newcastle United/Angl.)



Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Martin Koscelník (Slovan Liberec/ČR), Martin Valjent (RCD Mallorca/Šp.), Vernon de Marco (ŠK Slovan Bratislava), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň/Poľ.), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Dávid Hancko (Sparta Praha/ČR), Jakub Holúbek (Piast Gliwice/Poľ.)



Stredopoliari: Jakub Hromada (Slavia Praha/ČR), Marek Hamšík (Trabzonspor/Tur.), Matúš Bero (Vitesse Arnhem/Hol.), Ondrej Duda (1. FC Kolín nad Rýnom/Nem.), Stanislav Lobotka (SSC Neapol/Tal.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/USA), Erik Jirka (Real Oviedo/Šp.), Lukáš Haraslín (Sparta Praha/ČR), Tomáš Suslov (FC Groningen/Hol.), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť/Maď.)



Útočníci: Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf/Nem.), Dávid Strelec (Spezia Calcio/Tal.), Ladislav Almási (Baník Ostrava/ČR )



7.11.2021 (Webnoviny.sk) - V nominácii trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča na zostávajúce dva zápasy neúspešnej kvaliifikácie MS 2022 nastala jedna vynútená zmena. Zraneného stredopoliara Patrika Hrošovského nahradí Jakub Hromada Tarkovič o tom informoval na nedeľňajšej popoludňajšej tlačovej konferencii v Senci počas reprezentačného zrazu.Doplnil ešte, že z jedenástich nominovaných hráčov, ktorí odohrali svoje ligové zápasy už v sobotu, má na prvý tréning k dispozícii deviatich."Paťo Hrošovský sa zranil v zápase Európskej ligy proti West Hamu, utrpel zlomeninu malíčka. Nahradí ho Jakub Hromada a je to zatiaľ jediná zmena. Prítomných je deväť hráčov z jedenástich hráčov, ktorí v sobotu hrali zápasy. Šatka a Jirka dôjdu ešte v nedeľu vo večerných hodinách, ostatní hráči sa pripoja zajtra a Albert Rusnák až v utorok, lebo ešte v pondelok má v klube povinnosti. Hancko sa k nám pripojí až pred zápasom so Slovinskom," informoval Štefan Tarkovič na videu z TK na fejsbukovej prezentácii SFZ.Domáci súboj proti Slovincom odohrajú slovenskí futbalisti 11. novembra v Trnave (20.45 h), o tri dni neskôr zakončia neúspešnú kvalifikáciu duelom v La Vallette (15.00 h) proti domácej Malte.Slovákom patrí pred novembrovým záverom kvalifikácie v H-skupine tretia priečka s 10 bodmi z ôsmich zápasov, ale len zásluhou lepšieho skóre pred Slovincami. Slováci ani Slovinci už nemôžu postúpiť na MS 2022 do Kataru."Bude tam priestor, aby sme skúsili zapracovať aj hráčov, ktorí doteraz nedostávali toľko príležitostí. Na druhej strane my aj Slovinci chceme skončiť na treťom mieste, takže o motiváciu máme postarané. Reprezentácia je najviac, čo môže hráč aj tréner dosiahnuť. Preto bude leitmotívom víťazstvo a čo najlepší výkon v čo najsilnejšej zostave. To isté platí aj pre Slovincov, preto očakávam ťažký a vyrovnaný zápas s dobrým koncom pre nás," skonštatoval Tarkovič.