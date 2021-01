Marek Sýkora po predčasnom konci na Rely Dakar dúfa, že v ďalšom ročníku dorazí do cieľa

Trať prešli mimo súťaže

Ďalší pokus o rok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovák Marek Sýkora mal po absolvovaní trasy tohtoročnej Rely Dakar v Saudskej Arábii radosť, že v tandeme s Čechom Miroslavom Zapletalom došiel až do konca.Dobrý pocit mu však skazili technické problémy na Forde F150 EVO, ktorý približne 100 kilometrov pred koncom 5. etapy "odmietol spolupracovať". Museli si privolať organizátorský vrtuľník a súťaž sa pre nich skončila."Nič sa nedá robiť, aj takúto podobu má motoristický šport. Jazdec sa môže v niektorých momentoch aj roztrhnúť, spolujazdec nemusí minúť ani jeden way-point, ale keď zaštrajkuje technika, potom sú obaja bezradní. A presne to bol náš tohtoročný prípad," vyhlásil Sýkora prostredníctvom tlačovej správy.Počas 6. etapy sa česko-slovenskej dvojici podarilo opraviť poruchu v elektronike a zvyšok trasy tak napokon mohli prejsť aspoň mimosúťažne."Nárok vybehnúť na cieľovú rampu sme stratili už pri poruche auta v piatej etape. Sme tu, a sme spokojní, aj keď je to taká spokojnosť ´cez zuby´. Na jednej strane sa tešíme, no na druhej sme smutní," dodal slovenský pretekár v službách českého tímu Offroadsport.Sýkora má na konte niekoľko edícií Rely Dakar. Zažil Afriku i Južnú Ameriku.Vlani úspešne stál na cieľovej rampe v Saudskej Arábii, a tak dúfa, že si tento moment bude môcť zopakovať v nasledujúcom ročníku."Ďakujeme každému, kto nám akokoľvek pomohol zúčastniť sa na tomto dobrodružstve. Veríme, že sme nikoho nesklamali a o rok si to opäť zopakujeme," zakončil Marek Sýkora.