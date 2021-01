Tampa s Černákom zdolala Chicago 5:2, Colorado rozstrieľalo St. Louis

Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili aj vo svojom druhom zápase v novej sezóne NHL, v noci na sobotu zdolali doma Chicago 5:2. Obhajcovia titulu opäť nasúkali Blackhawks päť gólov, v prvom dueli ročníka vyhrali nad "jastrabmi" 5:1.



Tampa sa stala štvrtým obhajcom trofeje za uplynulých 30 rokov, ktorý v prvých dvoch zápasoch ročníka strelil minimálne desať gólov. "Blesky" si v druhej tretine vypracovali trojgólový náskok, ktorí dokázali hostia ešte do prestávky skresať na rozdiel jedného gólu, no domáci nedopustili ďalšie zdramatizovanie a v tretej časti poistili svoj triumf ešte dvomi zásahmi. Kapitán Steven Stamkos, Ondřej Palát, Yanni Gourde a Blake Coleman sa na výhre podieľali zhodne gólom a asistenciou. Ruský brankár Andrej Vasilevskij prispel k víťazstvu Lightning 35 úspešnými zákrokmi. "Bol to z našej strany ešte lepší výkon ako v prvom stretnutí. Máme na čom ďalej stavať," povedal autor víťazného gólu Tampy Coleman. Černák odohral v zápase 21 minút, pripísal si štyri strely a dva plusové body.

Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 21:05 0 0 0 +2 4 0

Zdeno Chára (Washington) 20:06 0 0 0 +1 3 2

Richard Pánik (Washington) 12:24 0 0 0 0 0 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Uspel aj Washington so Zdenom Chárom a Richardom Pánikom, Capitals triumfovali na ľade Buffala tesne 2:1. Súpera tak po úvodnom víťazstve 6:4 zdolali aj druhýkrát. Na gól Jakuba Vránu dokázali ešte Sabres odpovedať zásluhou fínskeho beka Rasmusa Ristolainena, no hosťom vrátil v 48. minúte vedenie Tom Wilson a to si už udržali až do konca. Oporou Capitals bol mladý český brankár Vítek Vaněček, ktorý vo svojom premiérovom štarte v NHL inkasoval iba raz. Predviedol 30 úspešných zákrokov. "Splnil sa mi veľký sen. Som veľmi rád, že sme tento zápas vyhrali," tešil sa Vaněček, ktorému počas interview zamazal spoluhráč Wilson tvár ručníkom plným krémom na holenie. Slovenský obranca Zdeno Chára aj v druhom tohtosezónnom vystúpení odohral cez 20 minút, prezentoval sa tromi strelami, dvomi bodyčekmi, zaznamenal aj jednu plusku a dve trestné minúty. V tretej päťke nastúpil spoločne s krajanom Richardom Pánikom, ktorý počas 12 a pol minúty rozdal až štyri bodyčeky.



O druhý hetrik sezóny sa postaral Travis Konecny, ktorý tromi gólmi a jednou asistenciou doviedol Philadelphiu k víťazstvu 5:2 nad Pittsburghom. Pre 23-ročného útočníka to bol premiérový hetrik v NHL. "Snažil som sa postaviť zakaždým na správne miesto a chalani ma vždy našli prihrávkou. Prvý hetrik ma teší, som rád, že to mám za sebou," vyznal sa hrdina stretnutia. Flyers tak nadviazali na triumf 6:3 v prvom tohtoročnom pennsylvánskom derby. "Je pozitívne, že sme z prvých dvoch zápasov vyťažili štyri body. Priklonilo sa k nám aj šťastie, je vždy náročné vyhrať dva zápasy po sebe," poznamenal krídelník Philadelphie Jakub Voráček, ktorý zaznamenal dve asistencie.



Colorado odplatilo St. Louis úvodnú prehru (1:4) aj s úrokmi, keď v druhom vzájomnom zápase deklasovalo Blues 8:0. Domáci hráči strelili až päť gólov v presilovkách. V prvej tretine gól nepadol, v druhom dejstve po štvorgólovej nádielke prenechal brankár hostí Jordan Binnington svoje miesto fínskemu nováčikovi Villemu Hussovi, ktorý absolvoval premiéru v NHL. Zo 14 striel inkasoval taktiež štyrikrát. Blues ohrozili domáceho Philippa Grubauera 21 strelami, nemecký brankár si však udržal čistý štít a zaknihoval si 12. shutout v profiligovej kariére. Kapitán Avalanche Gabriel Landeskog prispel k výhre dvomi gólmi a dosiahol hranicu 200. presných zásahov v profiligovej kariére. Nathan MacKinnon dal dva góly a raz asistoval, Nazem Kadri a Mikko Rantanen mali zhodne bilanciu 1+1, pričom Rantanen strelil svoj jubilejný 100. gól v NHL. "Páčil sa mi náš prístup, od začiatku až do konca. V prvom zápase nás súper prevýšil, nechceli sme takým spôsobom prehrať. Dnes sme dali do hry srdce, prezentovali sme sa nesmiernou súťaživosťou a vysokou pracovnou morálkou," spokojne konštatoval tréner Avalanche Jared Bednar. "Výsledok je pre nás obrovským sklamaním, hanbíme sa za náš výkon," uviedol pre nhl.com nový kapitán "bluesmanov" Ryan O'Reilly.



Ottawa v tohtosezónnej premiére vyhrala na domácom ľade nad Torontom 5:3. Rivala zdolala prvýkrát po 310 dňoch. Brady Tkachuk si v prvom dieli "bitky o Ontário" pripísal gól a dve asistencie a darilo sa aj debutantom v drese Senators – Austin Watson a Derek Stepan skórovali, brankár Matt Murray vykryl 20 striel. Duel Florida - Dallas museli už dávnejšie odložiť pre vysoký počet prípadov koronavírusu v tíme Stars.



NHL - sumáre:

BUFFALO SABRES - WASHINGTON CAPITALS 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Góly: 41. Ristolainen (Hall, Eichel) – 22. Vrána (Wilson), 48. Wilson (Bäckström). Brankári: Ullmark - Vaněček, strely na bránku: 31:21.





PHILADELPHIA FLYERS - PITTSBURGH PENGUINS 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

Góly: 8. Konecny (Voráček, Giroux), 10. Konecny (Patrick, van Riemsdyk), 12. Provorov (Voráček, van Riemsdyk), 53. Konecny (Hayes, Giroux), 58. Lindblom (Laughton, Konecny) – 13. Crosby (Guentzel, Rust), 14. Tanev (McCann, Jankowski). Brankári: Hart - Jarry (12. DeSmith), strely na bránku: 20:33.





TAMPA BAY LIGHTNING - CHICAGO BLACKHAWKS 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)

Góly: 23. Palát (Stamkos), 25. Killorn (Johnson, Cirelli), 29. Coleman (Goodrow, Gourde), 54. Gourde (Coleman, Goodrow), 58. Stamkos (Palát, Point) – 35. DeBrincat (Strome, Boqvist), 37. Kane (DeBrincat). Brankári: Vasilevskij - Delia, strely na bránku: 37:37.





OTTAWA SENATORS - TORONTO MAPLE LEAFS 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)

Góly: 20. Chabot (Batherson, Norris), 31. Tkachuk (Zajcev, Norris), 33. Watson (Coburn, Paul), 36. Tierney (Zajcev, Tkachuk), 47. Stepan (Tkachuk, Batherson) – 10. Hyman (Tavares, Nylander), 30. Kerfoot (Holl, Michejev), 48. Tavares. Brankári: Murray - Andersen, strely na bránku: 24:23.





COLORADO AVALANCHE - ST. LOUIS BLUES 8:0 (0:0, 4:0, 4:0)

Góly: 25. Landeskog (MacKinnon, Graves), 33. Burakovsky (Grubauer), 35. Landeskog (Rantanen), 38. Rantanen (Makar, Kadri), 42. Kadri (MacKinnon, Makar), 52. MacKinnon (Makar), 53. Donskoi (Toews, Girard), 55. Toews (Girard, Burakovsky). Brankári: Grubauer - Binnington (41. Husso), strely na bránku: 38:21.