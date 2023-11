Marek Ztracený: To, čo sa udialo, je trocha hollywoodsky príbeh

V piatok večer (24. 11.) spoznala česká hudobná verejnosť držiteľov ocenení Český slavík za rok 2023. V 61. ročníku tejto dlhoročnej a stále populárnej ankety si zlatých slávikov v pražskom Forume Karlín prevzali Ewa Farna, Marek Ztracený a skupina Kabát. Ewa Farna si naviac odniesla aj ocenenie absolútny slávik.



"Zažil som v poslednej dobe veľa krásnych rokov, každý ten rok si pamätám od prvého do posledného dňa, ale to. čo sa udialo teraz, je trocha hollywoodsky príbeh. Ja si to užívam, nikdy nevieš, čo bude zajtra, za týždeň, za rok, ale to, čo je teraz, je krásne. Teraz som sľúbil fanúšikom, že im podpíšem všetky DVD, ktoré som im ponúkol, je ich viac ako pätnásť tisíc. Myslím, že sa upíšem do bezvedomia a urobím to veľmi rád. Na Vianoce mám v pláne vypnúť telefón a byť iba s rodinou, to sú moje plány. Samozrejme mám v hlave už veľa ďalších veľkých vecí, ktoré fanúšikom ponúknem," povedal trojnásobný zlatý slávik Marek Ztracený.



"Je to krásny pocit byť strieborný. Ja aj keby som bol napríklad trinásty, bol by som rád, pretože mám rád čo robím. Takže v pohode. Pripravujem vydanie nového singla, chystám sa do Vianočnej Lucerny, kde odohrám tri koncerty, na jar to bude turné na Slovensku a na jeseň koncert v O2 aréne,” uviedol Vojtěch Dyk.



"Musím to stráviť, ešte stále mi to nedochádza. Je výborné, že robím tieto rozhovory, pretože ak to človek toľkokrát hovorí, tak sa to skutočne stalo. Je to obrovská radosť, obrovský šok a vďačnosť, že sa to takto odohralo práve tento rok, keď mám pocit, že sme tej práce odviedli veľa, mali sme krásnu letnú sezónu a krásny koncert v O2 aréne. Je to obrovská radosť, vďačnosť a oslávim to," dodala dvojnásobná zlatá slávica Ewa Farna.



"Je to skvelý pocit, pred 20 rokmi som bola skokan roka a odvtedy tu chodím držať palce kolegyniam. Veľmi ma to teší, aj keď som si najprv myslela, že od mojich kamarátov Sagvana Tofiho, Ondřeja Sokola a Aleša Hámu na pódiu je to nejaký žart. Splnilo sa to, čo povedal môj syn, že zázraky sa dejú. Budúci rok chystám okrem muzikálových projektov aj nový album,” povedala Monika Absolonová.