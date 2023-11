Uchovajte orechy čerstvé niekoľko rokov. Stačí mraznička, je ale potrebné dodržať niekoľko zásad

Bohužiaľ to tak nie je, a preto by sme sa mali postarať o ich správne skladovanie. Predĺžime tým ich použiteľnosť aj na pol druhého roka. Ukážme si pár jednoduchých spôsobov.

Je logické, že orechy, ktoré sú plné zdravých tukov, budú mať tým pádom aj sklony k ich degradácii, a teda k zažltnutiu. O tom, ako chutí takto znehodnotený orech, sa iste už niekedy v živote presvedčil každý z nás, a tak si vieme predstaviť, že to nie je nič príjemné a rozhodne by sme také oriešky ani nechceli, ale dokonca ani kvôli zdraviu nemali konzumovať. Naučme sa ich uchovať tak, aby sa ich kvality nestrácali tak rýchlo.

Zásady skladovania orechov popisuje aj video na youtube v kanáli California Walnuts:

V škrupine do Vianoc

Z detstva si možno pamätáme prepravky plné nevylúpaných vlašských orechov, ku ktorým sa babičky vracali až pred Vianocami, kým sa pustili do pečenia cukroviniek. To je samozrejme jedna z možností, ale aj tá si vyžaduje dodržanie všetkých nutných pravidiel a navyše aj veľa miesta napríklad v komore, teda v suchej komore. Na takéto uskladnenie musíme vybrať iba orechy s nepoškodenou škrupinou a dobre vyzreté. Rozhodne sa teda nehodia tie, ktoré spadli alebo sme ich odtrhli v ešte zelenej šupke. Aj tie, ktoré pobudli na strome dosť dlho, ale musíme nechať aspoň tri týždne, lepšie však mesiac, rozložené na site v tenkej vrstve, aby mohli dokonale preschnúť. Až potom ich môžeme zosypať do prepraviek alebo inej nádoby a uchovávať v suchu a ideálne na tmavom chladnejšom mieste.

Mesiac na vylúpané orechy

Nie každý má možnosť skladovať orechy aj so škrupinkami, ide o celkom objemný materiál. A tak ich radšej vylúpeme hneď po zbere, aby sme ušetrili miesto. Tým sa ale tiež pripravíme o časť doby ich trvanlivosti a musíme ju nahradiť iným opatrením. Pokiaľ vieme, že orechy spotrebujeme v priebehu nasledujúcich týždňov alebo maximálne v budúcom mesiaci, môžeme sa spoľahnúť na to, že vydržia aj v bežnom alebo mierne chladnejšom prostredí, napríklad v špajzi. Bude teda stačiť zavrieť ich napríklad do skrutkovacej zaváracej fľaše a umiestniť do temnejšieho kúta. Ako vyššia teplota, tak aj svetlo totiž zrýchľujú ich žltnutie.

Lepšia je chladnička

Ešte lepšie a spoľahlivejšie bude umiestniť vylúpané vlašské orechy do chladničky. Aj v tomto prípade zvolíme čo najlepšie uzatvárateľný obal, pretože chceme orechy uchovať v suchu. Navyše sú veľmi náchylné na pohlcovanie ostatných pachov i vôní, a tak by sme sa mohli po pár týždňoch čudovať, že sú cítiť “nejako divne”, zvlášť ak by sa ocitli napríklad blízko údené makrely. V chladničke môžeme oriešky skladovať aj niekoľko mesiacov, ide len o to, či budeme ochotní a schopní vyhradiť im na tak dlhú dobu dostatok miesta.

Do mrazničky s nimi! Ale ako?

Možno si budeme priať zachovať chuť a kvalitu orechov ešte a ešte dlhšie. Potom ale nebude možné iné riešenie, než ich zamrazenie. Aj tu bude platiť pár pravidiel, ktoré sa oplatí poznať. Tak za prvé: aj v mrazničke je vzduch vlhký, najmä v prípade, keď sa do nej pravidelne chodia ukladať a vyberať potraviny. Každé otvorenie potom znamená isté riziko. A preto než orechy do mrazničky vložíme, zabalíme ich pre istotu najprv do mikroténového a potom aj do špeciálneho silnejšieho vrecka, určeného špeciálne na mrazenie potravín. Dnes sú k dostaniu také, ktoré majú „zips“ na vzduchotesné uzavretie. Také budú najlepšie.

Orechové pravidlá mrazničky

Orechy sa pokúsime zmraziť čo najrýchlejšie, teda aspoň na začiatok ich uložíme na to skutočne najchladnejšie miesto. Niektoré mrazničky majú špeciálnu zónu na rýchle zmrazenie, ktorá bude na tieto účely ideálna. Ďalšie uchovávanie už bude rovnaké, ako u ostatných surovín, len by sme mali z času na čas skontrolovať, či sa vrecko napríklad pri manipulácii s ostatnými zmrazenými potravinami nepoškodilo.

Akonáhle by sme uvideli na orieškoch len náznak námrazy, treba rýchlo konať. Nie je na čo čakať – orechy necháme rozmraziť (zase by malo ísť o čo najrýchlejší proces, môžeme využiť napríklad rozohriatu rúru, ktorá ich zároveň vysuší, a ak sú v poriadku, tak dokonca osviežia a zvýraznia ich chuť. Pri pocite, že ich chuť alebo vôňa nie je v poriadku, nesmieme váhať, orechy treba zlikvidovať, aby sme sa uchránili pred zažívacími ťažkosťami. určite spotrebujeme.