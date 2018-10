Mariah Carey ohlásila vydanie albumu Caution, dátum vykríkol jej syn Moroccan

hovorí speváčka vo videu a následne sa pýta chlapca, kedy vyjde. Ten vykríkne

Mariah Carey

Pôsobí na hudobnej scéne od konca 80. rokov minulého storočia. Debutový, eponymný album vydala v roku 1990, pričom v máji 2014 uviedla na trh štrnástu štúdiovku Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse. Na celom svete predala viac ako 200 miliónov kópií albumov.



Získala desať American Music Awards či päť cien Grammy. Zahrala si napríklad v snímkach Ženích na úteku (1999), Stať sa hviezdou (2001), Tennessee (2008), Precious (2009) alebo Komorník (2013).



V roku 2002 sa tiež predstavila v jednej epizóde seriálu Ally McBealová (1997 - 2002) a predvlani zase v jednej časti projektu Empire (2015). Od augusta 2015 má hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.



BRATISLAVA 17. októbra - Americká speváčka a herečka Mariah Carey vydá v novembri pätnásty štúdiový album. Novinka sa bude volať Caution.Interpretka vydanie nahrávky oznámila na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter, kde zverejnila video, v ktorom jej robí spoločnosť jej sedemročný syn Moroccan."Názov môjho nového albumu je Caution,""16. novembra"Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.