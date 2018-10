P. Rankov napísal román o normalizácii inšpirovaný jazykom Nepomuckého

Pavol Rankov. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. októbra (TASR) - Legenda o jazyku je názov novej knihy Pavla Rankova. Nejde o lingvistickú príručku, ale historický román a inšpiroval ho úplne iný jazyk. Jedným z hlavných motívov je totiž legenda o jazyku svätého Jana Nepomuckého. Knižnú novinku vydavateľstva Slovart, v ktorej sa prelínajú udalosti z jesene 1972 so stredovekou legendou, prezentovali v utorok (16. 10.) v Bratislave.Rankov sa vracia k mapovaniu života obyčajného človeka v časoch totality. Román sa odohráva v priebehu niekoľkých mesiacov roka 1972, spočiatku na Slovensku, ďalej prevažne v Čechách. Druhú časovú rovinu tvorí legenda o najznámejšom českom svätcovi z druhej polovice 14. storočia. V texte sa križujú jednoznačné historické fakty s fikciou, kategorické pravdy zneisťujú ich nejednoznačné vysvetlenia.Na jeseň 1972 vlasy hipíkom stále dorastajú a bigbít je čoraz tvrdší. Okupačná sovietska armáda sa v ČSSR cíti ako doma a súdruh Biľak vystupuje na zasadnutí ÚV KSČ so zásadnou správou. Palestínske komando zavraždí na olympiáde niekoľko športovcov, ľavicoví teroristi Baader a Meinhofová sedia v nemeckom väzení, z Československa je unesené ďalšie lietadlo. Aj tieto udalosti pripomenie román, ktorý má štyroch hlavných hrdinov. Táňa, Tomáš, Martin a Klára majú devätnásť a zvedavo pozorujú svet okolo seba. Sú v prvom ročníku štúdia histórie, takže najviac ich zaujíma, či honosný relikviár, ktorý bude otvorený v rámci rekonštrukcie Svätovítskeho chrámu, naozaj ukrýva jazyk Jána Nepomuckého.priblížil publicista a propagátor literatúry Dado Nagy knižnú novinku, v ktorej sú v konfrontácii dve epochy.dodal k románu bohatému na množstvo zaujímavých faktov z čias stredoveku, informácii o najpopulárnejšou českom svätcovi i normalizačnom období s celou jeho atmosférou zbytočných schôdzí a zjazdov. Autor si zjavne naštudoval aj reálie pražskej metropoly.prezradil Rankov. Pre TASR uviedol, že momentálne pripravuje debut v oblasti literatúry pre deti.uzavrel.Pavol Rankov (1964) pôsobí na Katedre knihovedy a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK. Debutoval poviedkovou zbierkou S odstupom času (1995), neskôr vydal tituly My a oni/Oni a my (2001) a v Tesnej blízkosti (2004). Prostriedkami fantastickej a absurdnej literatúry v nich skúmal situácie či okolnosti, za akých sa v ľudskom živote prejavuje dobro a zlo. Na túto líniu nadviazal aj svojou poslednou poviedkovou knižkou Na druhej strane (2013). V románoch Stalo sa prvého septembra alebo inokedy (2008) a Matky (2011) sa zaoberal jednotlivcom v spoločensko-historickom súkolí. V roku 2017 mu vyšiel román zo súčasnosti Miesta, čo nie sú na mape.