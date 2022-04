Marián Hossa zavesí kariéru v NHL na klinec. Ukončiť svoje pôsobenie ako hráč Blackhawks bude splneným snom, hovorí

Najkrajšia rozlúčka

Prekonal hranicu 500 gólov

Bol 44. hráčom histórie, ktorý prekonal hranicu 500 gólov a 80. hokejistom s minimálne 1000 bodmi na konte.

Uvedenie do Siene slávy

6.4.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský útočník Marián Hossa dá vo štvrtok definitívnu bodku pôsobeniu v zámorskej hokejovej NHL aj celou kariérou. V USA podpíše symbolický kontrakt na jeden deň s klubom Chicago Blackhawks , v ktorom strávil osem úspešných sezón a trikrát mu pomohol k zisku Stanleyho pohára (2010, 2013 a 2015).Keďže aktívnym hráčom nie je od leta 2017, vlani v novembri ho už uviedli aj do Siene slávy zámorského hokeja v kanadskom Toronte. Od pokračovania v kariére ho odstavili kožné problémy.Klub Chicago Blackhawks si svoju legendu uctí pred štvrtkovým duelom v hale United Center proti nováčikovi profiligy Seattlu Kraken."Organizácia Blackhawks a mesto Chicago majú v mojom srdci výnimočné miesto. Vybrať si tento klub v roku 2009 bolo najlepšie rozhodnutie, aké som kedy spravil," uviedol Marián Hossa podľa oficiálneho webu NHL."Ukončiť kariéru ako hráč Blackhawks bude splneným snom, nedokážem si predstaviť krajšiu rozlúčku," doplnil.Marián Hossa okrem toho, že v NHL získal najprestížnejšiu klubovú trofej na svete trikrát v drese Chicaga Blackhawks, keď si vo finále zahral aj ako hráč Detroitu Red Wings Pittsburghu Penguins . Stále je jediný hokejista, ktorý sa dostal do troch finálových sérii v jednom slede v dresoch troch rôznych tímov.Dovedna počas kariéry v zámorskej profilige nazbieral 1134 bodov v 1309 zápasoch základnej časti, keď nastrieľal 525 gólov a pridal k nim 609 asistencií.V play-off pridal 205 štartov a v nich 2 presných zásahov aj 97 gólových prihrávok. V kariére síce nepokračoval od leta 2017, no kontrakt v profilige mal do leta 2021 a patril Arizone Coyotes.Pôvodne sa rozlúčka s Mariánom Hossom mala konať ešte v prvej polovici novembra pred jeho uvedením do Siene slávy zámorského hokeja, no vedenie Blackhawks oslavu odložilo.V tom čase zámorskou súťažou lomcovala kauza sexuálneho obťažovania Kylea Beacha z roku 2010 vtedajším videotrénerom Bradom Aldrichom.