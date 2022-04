Sagan odstúpil z pretekov vo Francúzsku, v ostatnom čase ho často sužovali zdravotné problémy

6.4.2022 - Slovenský cyklista Peter Sagan v stredu odstúpil z etapových pretekov nižšej kategórie Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire. Jazdec tímu TotalEnergies po 61. priečke v utorkovej úvodnej etape síce bojoval na trati aj v stredajšej druhej, no 43 km pred cieľom zosadol zo svojho bicykla.Trať stredajšej etapy so štartom a cieľom v meste Le Lude merala 174,7 km, v cieli bol prvý Holanďan Olav Kooij (Jumbo-Visma) pred víťazom prvej etapy Dánom Madsom Pedersenom (Trek-Segafredo).Tridsaťdvaročný žilinský rodák v nedeľu neštartoval na slávnej klasike Okolo Flámska a vybral sa radšej na preteky nižšej kategórie.V ostatnom čase ho totiž často sužovali zdravotné problémy. Najprv to bol pozitívny test na COVID-19 , neskôr zvýšená teplota a žalúdočné problémy, ktoré zapríčinili jeho odstúpenie z podujatia Tirreno-Adriatico . Peter Sagan v závere marca nedokončil ani klasiku Gent-Wevelgem.